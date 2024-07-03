Палкин о матчах ЛЧ Шахтера в Германии: Команда имеет мощную поддержку болельщиков в этой стране

Сергей Палкин прокомментировал пресс-службе клуба новость о поединках Лиги чемпионов на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене.

"Мы рады возможности проводить наши матчи Лиги чемпионов УЕФА на одном из лучших стадионов Германии. Положительный опыт прошлого сезона показывает, что у "Шахтера" мощная поддержка болельщиков в этой стране – как местных жителей, так и украинских беженцев. Этот фактор имеет большое значение для нашего клуба

Спасибо руководству "Шальке 04" и городу Гельзенкирхен за солидарность и не сомневаемся во взаимовыгодном сотрудничестве. С нетерпением ждем матчей Лиги чемпионов УЕФА!”, – сообщил функционер.