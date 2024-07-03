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Палкин о матчах ЛЧ Шахтера в Германии: Команда имеет мощную поддержку болельщиков в этой стране

Лига Чемпионов
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Палкин о матчах ЛЧ Шахтера в Германии: Команда имеет мощную поддержку болельщиков в этой стране

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Сергей Палкин прокомментировал пресс-службе клуба новость о поединках Лиги чемпионов на "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене.

"Мы рады возможности проводить наши матчи Лиги чемпионов УЕФА на одном из лучших стадионов Германии. Положительный опыт прошлого сезона показывает, что у "Шахтера" мощная поддержка болельщиков в этой стране – как местных жителей, так и украинских беженцев. Этот фактор имеет большое значение для нашего клуба

Спасибо руководству "Шальке 04" и городу Гельзенкирхен за солидарность и не сомневаемся во взаимовыгодном сотрудничестве. С нетерпением ждем матчей Лиги чемпионов УЕФА!”, – сообщил функционер.

Стадион открыт в 2001 году.

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Источник:
Офіційний сайт "Шахтаря"
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.07.2024 в 04:59
Очкарик-даун палкин врет. В его словах нет ни грамма правды. За москальское ахметостадо никто в Германии не болеет! Приезжайте увидите!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
03.07.2024 в 04:59
Очкарик-даун палкин врет. В его словах нет ни грамма правды. За москальское ахметостадо никто в Германии не болеет! Приезжайте увидите!
Ответить
0
1

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