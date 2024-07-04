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Соперник Динамо в Лиги чемпионов поехал на турнир в Россию

Лига Чемпионов

Вряд ли кого-то удивит такой поступок сербского клуба

Соперник Динамо в Лиги чемпионов поехал на турнир в Россию

Фото: Partizan.rs/Автор - Miroslav Todorović

Новина українською

Белградский "Партизан", который является соперником киевского "Динамо" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, вчера провел первый матч на турнире в Москве под названием "Братский кубок".

Оппонентом сербского клуба выступило местное "Динамо". Основное время поединка завершилось ничьей 2:2, а в серии пенальти точнее оказались сербы 4:2.

В рамках московского турнира "Партизан" проведет еще один поединок - против местного "ЦСКА".

Напомним, матчи между киевским "Динамо" и "Партизаном" пройдут 23 и 31 июля.

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Источник:
Динамо Київ від Шурика
Опубликовал: Алина Ерофеева
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