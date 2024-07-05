УЕФА разрешил Жироне играть с Манчестер Сити в ЛЧ

УЕФА подтвердила участие "Жироны" и "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов 2024/25, а также ФК "Манчестер Юнайтед" и "Ниццы" в Лиге Европы.

Изначально участие этих клубов было под вопросом из-за правила владения несколькими клубами, которое запрещает командам, принадлежащим одному владельцу, соревноваться в одном и том же еврокубковом турнире.

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Но благодаря значительным изменениям в структуре собственности и управлении, клубы смогли продемонстрировать свою независимость и соблюсти правила УЕФА.