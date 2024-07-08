Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера
Анонс первых матчей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).
Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – едва ли не единственная стадия отбора еврокубков, в которой нет прямого интереса Украины в контексте Таблицы коэффициентов или перспектив посева тех или иных наших клубов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Интерес может быть разве что в контексте корзин украинских команд в основном раунде турниров (лиговый этап), однако корзины в этом сезоне будут играть небольшое значение (потому что в соответствии с реформой УЕФА играть придется с представителями всех корзин – в том числе и своей).
Интерес есть опосредованный – в двух парах определяются соперники команд, которые являются конкурентами Украины в Таблице коэффициентов или рейтинге клубов.
- "Панавежис" (Литва) 18:30 ХИК (Финляндия) – определяется соперник "Ягеллонии" (Польша) (представитель конкурента Украины в Таблице коэффициентов).
- "Борац" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Эгнатия" (Албания) – определяется соперник ПАОКа (Греция) (конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов).
Остальные матчи
- "Хамрун" (Мальта) 19:45 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
- "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 21:00 "Дечич" (Черногория);
- УЭ "Санта Колома" (Андорра) 21:00 "Балкани" (Косово);
- "Викингур" (Исландия) 21:00 "Шемрок Роверс" (Ирландия);
- "Виртус" (Сан-Марино) 22:00 FCSB (Румыния).
- "Ордабасы" (Казахстан) 18:00 "Петрокуб" (Молдова);
- "Флора" (Эстония) 19:00 "Целье" (Словения);
- РФШ (Латвия) 19:00 "Ларн" (Северная Ирландия);
- "Слован" (Словакия) 20:00 "Струга" (Северная Македония);
- "Клаксвик" (Фарерские острова) 21:00 "Дифферданж" (Люксембург);
- "Лудогорец" (Болгария) 21:00 "Динамо" (Батуми, Грузия);
- "Динамо" (Минск, Беларусь) 21:45 "Пюник" (Армения).
Популярное сейчас
- Более 40 ракет. Зеленский показал последствия последней атаки россиян по Украине
- Свитолина будет бороться за выход в 1/4 финала, остальные представительницы будут играть в парах на второй неделе Wimbledon
- Вацко: Впечатление, что не Ребров давал интервью, а фейсбук Протасова
- Соперник Динамо в Лиги чемпионов поехал на турнир в Россию
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО