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Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера

Лига Чемпионов

Анонс первых матчей

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – едва ли не единственная стадия отбора еврокубков, в которой нет прямого интереса Украины в контексте Таблицы коэффициентов или перспектив посева тех или иных наших клубов.

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Интерес может быть разве что в контексте корзин украинских команд в основном раунде турниров (лиговый этап), однако корзины в этом сезоне будут играть небольшое значение (потому что в соответствии с реформой УЕФА играть придется с представителями всех корзин – в том числе и своей).

Интерес есть опосредованный – в двух парах определяются соперники команд, которые являются конкурентами Украины в Таблице коэффициентов или рейтинге клубов.

Лига чемпионов. 09.07.2024

  • "Панавежис" (Литва) 18:30 ХИК (Финляндия) – определяется соперник "Ягеллонии" (Польша) (представитель конкурента Украины в Таблице коэффициентов).

Лига чемпионов. 10.07.2024

  • "Борац" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Эгнатия" (Албания) – определяется соперник ПАОКа (Греция) (конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов).

Остальные матчи

Лига чемпионов. 09.07.2024

  • "Хамрун" (Мальта) 19:45 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
  • "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 21:00 "Дечич" (Черногория);
  • УЭ "Санта Колома" (Андорра) 21:00 "Балкани" (Косово);
  • "Викингур" (Исландия) 21:00 "Шемрок Роверс" (Ирландия);
  • "Виртус" (Сан-Марино) 22:00 FCSB (Румыния).

Лига чемпионов. 10.07.2024

  • "Ордабасы" (Казахстан) 18:00 "Петрокуб" (Молдова);
  • "Флора" (Эстония) 19:00 "Целье" (Словения);
  • РФШ (Латвия) 19:00 "Ларн" (Северная Ирландия);
  • "Слован" (Словакия) 20:00 "Струга" (Северная Македония);
  • "Клаксвик" (Фарерские острова) 21:00 "Дифферданж" (Люксембург);
  • "Лудогорец" (Болгария) 21:00 "Динамо" (Батуми, Грузия);
  • "Динамо" (Минск, Беларусь) 21:45 "Пюник" (Армения).
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