Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – едва ли не единственная стадия отбора еврокубков, в которой нет прямого интереса Украины в контексте Таблицы коэффициентов или перспектив посева тех или иных наших клубов.

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Интерес может быть разве что в контексте корзин украинских команд в основном раунде турниров (лиговый этап), однако корзины в этом сезоне будут играть небольшое значение (потому что в соответствии с реформой УЕФА играть придется с представителями всех корзин – в том числе и своей).

Интерес есть опосредованный – в двух парах определяются соперники команд, которые являются конкурентами Украины в Таблице коэффициентов или рейтинге клубов.

Лига чемпионов. 09.07.2024

"Панавежис" (Литва) 18:30 ХИК (Финляндия) – определяется соперник "Ягеллонии" (Польша) (представитель конкурента Украины в Таблице коэффициентов).

Лига чемпионов. 10.07.2024

"Борац" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Эгнатия" (Албания) – определяется соперник ПАОКа (Греция) (конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов).

Остальные матчи

Лига чемпионов. 09.07.2024

"Хамрун" (Мальта) 19:45 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар); "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 21:00 "Дечич" (Черногория);

"Дечич" (Черногория); УЭ "Санта Колома" (Андорра) 21:00 "Балкани" (Косово);

"Балкани" (Косово); "Викингур" (Исландия) 21:00 "Шемрок Роверс" (Ирландия);

"Шемрок Роверс" (Ирландия); "Виртус" (Сан-Марино) 22:00 FCSB (Румыния).

Лига чемпионов. 10.07.2024