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ЛЧ. Паневежис (Литва) открывает еврокубковый сезон неожиданным разгромом фаворита (обновляется)
Первые матчи первого квалификационного раунда
Фото - ФК Паневежис / автор - невідомий
Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).
Стадия разбита на два дня. Первые матчи состоялись во второник, 9-го июля.
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"Паневежис" (Литва) - ХИК (Финляндия) 3:0
Голы: Велюлис 17, Горобцов (пен.) 65, Мбо 67
Удаление: Дьенг 71 ("Паневежис", две желтые)
Первый матч нового еврокубкового сезона завершился довольно неожиданным разгромом. ХИК не просто сеяный в этой паре, а имеет третий самый высокий рейтинг среди всех участников стадии. Но не рейтинги играют в футбол.
"Паневежтис" забил трижды, не пропустил, даже доигрывая этот матч (последних почти двадцать минут) в меньшинстве. 3:0 – это весомый шаг на встречу противостоянию с "Ягеллонией" во втором квалификационном раунде ЛЧ. Польша – наш конкурент в Таблице коэффициентов, поэтому за литовцев будет повод поболеть.
Украинец Андрей Карвацкий провел матч за "Панавежис" в резерве.
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