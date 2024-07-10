ЛЧ. Ордабасы с Бесединым и еще двумя украинцами в составе не забил сенсационному чемпиону Молдовы (обновляется)

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).

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Стадия разбита на два дня. Первые матчи состоялись во второник, 9-го июля. Остальные матчи - в среду, 10-го июля.

"Ордабасы" (Казахстан) - "Петрокуб" (Молдова) 0:0

Знаковое противостояние... Во-первых, необычно видеть в Лиге чемпионов "Петрокуб" – команду, которой удалось разрушить гегемонию "Шерифа" в чемпионате Молдовы. Во-вторых, наличие в составе "Ордабасы" сразу трех украинцев.

Все они вышли в основном составе. Игорь Пластун отыграл все игровое время (получил желтую карточку), Евгений Макаренко также провел матч от свистка до свистка, Артем Беседин был заменен на 66-й минуте.

0:0. Результат, который порождает больше вопросов, чем дает ответов. Через неделю обеим командам придется рисковать.