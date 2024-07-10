Лига Чемпионов
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Стартовали продажи билетов на матч ЛЧ Динамо - Партизан. Стоимость - от 8 до 70 евро
Поединок уже скоро
fcdynamo.com
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Игра состоится в польском городе Люблин на "Люблин Арене" во вторник, 23 июля. Начало - в 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому).
Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 8 до 70 евро.
Купить билеты можно по ссылке.
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Источник:ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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