  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Стартовали продажи билетов на матч ЛЧ Динамо - Партизан. Стоимость - от 8 до 70 евро
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стартовали продажи билетов на матч ЛЧ Динамо - Партизан. Стоимость - от 8 до 70 евро

Лига Чемпионов
Обновлено

Поединок уже скоро

Стартовали продажи билетов на матч ЛЧ Динамо - Партизан. Стоимость - от 8 до 70 евро

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" объявило о старте продаж билетов на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевляне будет принимать сербский "Партизан".

Игра состоится в польском городе Люблин на "Люблин Арене" во вторник, 23 июля. Начало - в 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому).

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 8 до 70 евро.

Купить билеты можно по ссылке.

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Ордабасы с Бесединым и еще двумя украинцами в составе не забил, команда Демченко проиграла (обновляется)
yellow-arrow
Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера
yellow-arrow
ЛЧ. Паневежис открывает еврокубковый сезон неожиданным разгромом, румынские участники Евро-2024 феерят
Партизан (Белград) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости