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На матче ЛЧ Динамо - Партизан будет работать немецкая бригада арбитров

Лига Чемпионов

Известна бригада арбитров, которая отработает на матче

На матче ЛЧ Динамо - Партизан будет работать немецкая бригада арбитров

фото из свободных источников

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УЕФА назвал арбитров на первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" в Польше примет "Партизан".

Вся бригада представляет Германию.

Главный судья: Кристиан Дингерт
Ассистенты: Кристиан Дитц и Николай Киммайер
Четвертый рефери: Флориан Бадштюбнер
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Напомним, что матч "Динамо" – "Партизан" состоится 23 июля.

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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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