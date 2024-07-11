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На матче ЛЧ Динамо - Партизан будет работать немецкая бригада арбитров
Известна бригада арбитров, которая отработает на матче
фото из свободных источников
УЕФА назвал арбитров на первый матч квалификационного раунда
Вся бригада представляет Германию.
Главный судья: Кристиан Дингерт
Ассистенты: Кристиан Дитц и Николай Киммайер
Четвертый рефери: Флориан Бадштюбнер
Напомним, что матч "Динамо" – "Партизан" состоится 23 июля.
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Источник:УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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