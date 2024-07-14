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Тришович - о втором квалификационном раунде ЛЧ: Это будет очень тяжелое противостояние

Лига Чемпионов

Оценил жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Тришович - о втором квалификационном раунде ЛЧ: Это будет очень тяжелое противостояние

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Металлиста" и "Црвены Звезды" Александр Тришович поделился мнениями о том, кто пройдет второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

Александр, с реформой Лиги чемпионов сильные соперники попадают друг другу уже на второй стадии квалификации. Что говорят в Сербии после жеребьевки, определившей пару "Партизан" - "Динамо"?

Это будет очень тяжелое противостояние. Здесь все знают о "Динамо", какого оно уровня, качество игры демонстрирует. Ведь киевский клуб постоянно играет в еврокубках, в том числе и в Лиге чемпионов. К сопернику относятся с очень большим уважением.

"Партизан" уступил "Црвене Звезде" почти 20 очков в чемпионате Сербии. Это чемпион такой сильный или соперник "Динамо" среднего уровня?

"Црвена Звезда" – безусловный лидер сербского футбола. Там квалифицированное руководство, тренер, селекционная служба умело работает. Все двигаются в одном направлении. Традиции, которые закладывались раньше и воплотились в победу в Кубке европейских чемпионов-1991, живут. "Партизан" – также легендарный клуб, имеет свою славную историю, но на нынешнем этапе они уступают конкурентам. Отсюда и нервная атмосфера вокруг команды.

"Партизан" будет принимать "Динамо" при пустых трибунах. В Украине в условиях войны привыкли играть без болельщиков, а для сербского клуба это очень существенная потеря преимущества в домашнем матче?

Безусловно. Здесь фанаты не только горячо поддерживают команду во время игр. Они оказывают влияние на решение клуба. То есть футболисты и болельщики – единственное целое. Сейчас одной частицы этого целого не будет. Конечно, это отразится на игре. И может иметь решающее значение. Потому что в Белграде будет ответный матч. В первой игре, 23 июля, не скажу, что будет ничья, кто выиграет, но победитель пары определится в Сербии.

Кто, по вашему мнению, пройдет второй раунд квалификации Лиги чемпионов?

"Динамо". Я не фанат киевской команды, и, как болельщик, конечно, желаю победы сербскому клубу. Впрочем, на мой взгляд, киевский клуб сильнее и пройдет дальше.

Напомним, 23 июля киевское "Динамо" сыграет против сербского "Партизана".

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Источник:
Футбол24
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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