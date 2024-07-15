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Первый квалификационный раунд ЛЧ. Чемпион Литвы близок к матчам с конкурентом Украины, конкурент Шахтера ожидает оппонента

Лига Чемпионов

Анонс ответных матчей первого квалификационного раунда

Первый квалификационный раунд ЛЧ. Чемпион Литвы близок к матчам с конкурентом Украины, конкурент Шахтера ожидает оппонента

Getty Images / Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).

Для Украины практический интерес здесь имеют две игровые пары.

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Во-первых, в паре "Паневежис" - ХИК определяется соперник "Ягеллонии" – представителя конкурента Украины в Таблице коэффициентов. К противостоянию с поляками очень близок чемпион Литвы. В первом матче он разгромил финнов.

Во-вторых, соперника по второму квалификационному раунду ожидает ПАОК – конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов (этот рейтинг важен в контексте борьбы за прямую путевку в основной этап следующей Лиги чемпионов). Ближе к ПАОКу "Борац", но есть еще шансы и у "Эгнатии".

Лига чемпионов. 16.07.2024

  • ХИК (Финляндия) 19:00 "Паневежис" (Литва) (первый матч - 0:3) – определяется соперник "Ягеллонии" (Польша) (представитель конкурента Украины в Таблице коэффициентов).

Лига чемпионов. 17.07.2024

  • "Эгнатия" (Албания) 22:00 "Борац" (Босния и Герцеговина) (первый матч - 0:1) – определяется соперник ПАОКа (Греция) (конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов).

Остальные матчи

Лига чемпионов. 16.07.2024

  • "Балкани" (Косово) 17:30 "УЭ Санта Колома" (Андорра) (первый матч - 2:1);
  • "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 19:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта) (первый матч - 1:0);
  • "Пюник" (Армения) 19:00 "Динамо" (Минск, Беларусь) (первый матч - 0:0);
  • "Целье" (Словения) 20:00 "Флора" (Эстония) (первый матч - 5:0);
  • FCSB (Румыния) 20:30 "Виртус" (Сан-Марино) (первый матч - 7:1);
  • "Дечич" (Черногория) 22:00 "Нью-Сейнтс" (Уэльс) (первый матч - 0:3);
  • "Шемрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Викингур" (Исландия) (первый матч - 0:0).

Лига чемпионов. 17.07.2024

  • "Струга" (Северная Македония) 18:00 "Слован" (Словакия) (первый матч - 2:4);
  • "Динамо" (Батуми, Грузия) 20:00 "Лудогорец" (Болгария) (первый матч - 1:3);
  • "Дифферданж" (Люксембург) 20:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова) (первый матч - 0:2);
  • "Петрокуб" (Молдова) 20:00 "Ордабасы" (Казахстан) (первый матч - 0:0);
  • "Ларн" (Северная Македония) 22:00 РФШ (Латвия) (первый матч - 0:3).

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