Хацкевич: Динамо может пробиться в ЛЧ, но что оно там будет представлять из себя?

Бывший полузащитник и наставник киевского " Динамо " Александр Хацкевич оценил шансы киевлян в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

- В Лиге чемпионов киевляне встретятся с "Партизаном" , игравшим в Москве на товарищеском турнире "дружбы и братства" и в целом сербы считают россиян братским народом. Следует ли ожидать провокаций на поединках с ними нашей команде?

– Давайте говорить о футболе. Каждая команда готовится так, как может. Мне об этом говорить не хочется. Везде есть хорошие люди и плохие. Только на футбольном поле в соперничестве между командами в двух играх будет решаться кто пойдет дальше.

Мы в свое время играли с "Партизаном" в группе Лиги Европы и игра была без зрителей. К этому тоже ребятам нужно быть готовым. Да, у них есть опыт выступлений перед пустыми трибунами. Но сейчас это уже другие команды.

Где готовится "Партизан" – это не должно волновать игроков "Динамо". Нужно хорошо подготовиться к этим играм, потому что "Динамо" с Луческу провалилось в еврокубках, а хочется видеть команду в групповой стадии. Вот и все.

– "Динамо" по силам пройти "Партизан"?

– Не знаю, что сейчас собой представляет "Партизан". Мне сегодня этот "Партизан" не интересен.

- Смогут ли киевляне пробиться в групповой этап Лиги чемпионов?

– Давайте быть откровенными. Если "Динамо" пройдет дальше в Лиге чемпионов, то будет несеянным и очень тяжело в таком случае пробиться. Киевляне два года играли в Лиге чемпионов и из 30 очков взяли пять. Наверное, каждой команде – свой турнир. Нужно быть честным, но понятно, что финансовая сторона важна.

Если говорить только с этой точки зрения, то я желаю "Динамо" играть в Лиге чемпионов. Но, как говорил Лобановский в свое время, нужно быть конкурентоспособными. Попасть в ЛЧ мы можем, но что мы будем там с собой представлять? Поэтому я желаю киевлянам попасть в группу в том турнире, где "Динамо" будет ставить задачу выхода в плей-офф. Для каждого времени, поколение есть свой турнир.

А просто попасть туда и взять одно очко за шесть матчей… В моем понимании это неправильно.