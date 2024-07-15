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Шахтер объявил о старте с 16 июля продаж билетов на домашние матчи ЛЧ. Цена - от 95 до 1350 евро
В этом сезоне ЛЧ горняки свои домашние матчи будут проводить на стадионе Шальке
shakhtar.com
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Напомним, что в этом сезоне "горняки" будут проводить свои домашние матчи в Германии на стадионе "Шальке" "Фелтинс-Арена".
16 июля начнется первый этап продажи, на котором можно будет приобрести пакеты на 4 матча турнира. Один билет будет стоить от 95 до 1350 евро. Приоритет на этом этапе продаж будет отдаваться для владельцев абонементов "Шахтера" и "Шальке".
30 июля начнется второй этап, на котором будут доступны все билеты в свободной продаже. На этом этапе будет действовать динамическая система ценообразования – с уменьшением количества доступных мест определенной категории цена будет расти.
Напомним, что в этом сезоне Лига чемпионов впервые пройдет по новому формату.
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