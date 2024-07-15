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Шахтер объявил о старте с 16 июля продаж билетов на домашние матчи ЛЧ. Цена - от 95 до 1350 евро

Лига Чемпионов

В этом сезоне ЛЧ горняки свои домашние матчи будут проводить на стадионе Шальке

Шахтер объявил о старте с 16 июля продаж билетов на домашние матчи ЛЧ. Цена - от 95 до 1350 евро

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" объявил о старте с 16 июля продаж билетов на основной этап Лиги чемпионов сезона 2024/25.

Напомним, что в этом сезоне "горняки" будут проводить свои домашние матчи в Германии на стадионе "Шальке" "Фелтинс-Арена".

16 июля начнется первый этап продажи, на котором можно будет приобрести пакеты на 4 матча турнира. Один билет будет стоить от 95 до 1350 евро. Приоритет на этом этапе продаж будет отдаваться для владельцев абонементов "Шахтера" и "Шальке".

30 июля начнется второй этап, на котором будут доступны все билеты в свободной продаже. На этом этапе будет действовать динамическая система ценообразования – с уменьшением количества доступных мест определенной категории цена будет расти.

Напомним, что в этом сезоне Лига чемпионов впервые пройдет по новому формату.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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