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ЛЧ. Драма в битве чемпионов Косова и Андорры (обновляется)
Ответные матчи первого квалификационного раунда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).
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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.
"Балкани" (Косово) - "УЭ Санта Колома“ (Андорра) 1:2 (первый матч - 2:1); пен: 5:6
Голы: Хамиди 109 - Моэдано 90+2, Де Хесус 102
Удаления: Адетунджи 38 ("Балкани", прямая красная)
Хронологически первая пара стадии - и сразу драма. Чемпион Косово был в нескольких минутах от выхода дальше. На 38-й минуте "Балкани" остались в меньшинстве, сконцентрировавшись исключительно на сохранении преимущества, добытого в первом матче (2:1). Не сохранили. Пропустили на 90+2-й.
Далее были экстараймы и обмен голами уже там ("Балкани" забили в меньшинстве, чему стоит отдать должное). К серии пенальти соперники подошли выжатыми, но голодными до победы. Драма была и там. Хозяева не реализовали свой первый удар, а гости - последний среди обязательных (мог стать решающим). И дальше били до ошибки, которую допустили косовары. Нервы не выдержали у хозяев после чрезвычайно энергозатратной игры.
Чемпион Андорры идет дальше.
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