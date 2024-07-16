ЛЧ. Драма в битве чемпионов Косова и Андорры (обновляется)

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.

16.07.2024

"Балкани" (Косово) - "УЭ Санта Колома“ (Андорра) 1:2 (первый матч - 2:1); пен: 5:6

Голы: Хамиди 109 - Моэдано 90+2, Де Хесус 102

Удаления: Адетунджи 38 ("Балкани", прямая красная)

Хронологически первая пара стадии - и сразу драма. Чемпион Косово был в нескольких минутах от выхода дальше. На 38-й минуте "Балкани" остались в меньшинстве, сконцентрировавшись исключительно на сохранении преимущества, добытого в первом матче (2:1). Не сохранили. Пропустили на 90+2-й.

Далее были экстараймы и обмен голами уже там ("Балкани" забили в меньшинстве, чему стоит отдать должное). К серии пенальти соперники подошли выжатыми, но голодными до победы. Драма была и там. Хозяева не реализовали свой первый удар, а гости - последний среди обязательных (мог стать решающим). И дальше били до ошибки, которую допустили косовары. Нервы не выдержали у хозяев после чрезвычайно энергозатратной игры.

Чемпион Андорры идет дальше.