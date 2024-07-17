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Наставник Партизана: Киевское Динамо находится на уровне московского Динамо

Лига Чемпионов

Сравнил с командой, с которой сербы недавно играли товарищеский матч

Наставник Партизана: Киевское Динамо находится на уровне московского Динамо

Partizan

Новина українською

Главный тренер белградского "Партизана" Александар Станоевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с киевским "Динамо" в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Эта команда уровня московского "Динамо". Именно такой матч мы и можем ожидать, с большой интенсивностью и прямолинейной игрой.

Это будет тяжелый поединок против очень сильного соперника", - заключил Станоевич.

Напомним, первую встречу 'Динамо" и "Партизан" проведут 23 июля (киевляне в качестве номинальных хозяев), ответный матч пройдёт 31 июля в Белграде.

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Партизан (Белград) Динамо (Москва) Динамо (Киев) тренер
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Источник:
Partizan
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
17.07.2024 в 12:33
Обісрав команду з голови до ніг
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Комментарии 3
Morphyk7 (Черновцы)
17.07.2024 в 12:33
Обісрав команду з голови до ніг
Ответить
2
1
Gican85 (Киев)
17.07.2024 в 12:38
Да, жестко он москалей потролил, опустил их ниже плинтуса. Так этим москалям и надо
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1
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Просто Квашин (Харків)
17.07.2024 в 12:50
рано зуби скалиш ждун...
 
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