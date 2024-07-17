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Наставник Партизана: Киевское Динамо находится на уровне московского Динамо
Сравнил с командой, с которой сербы недавно играли товарищеский матч
Partizan
Главный тренер белградского "Партизана" Александар Станоевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с киевским "Динамо" в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
"Эта команда уровня московского "Динамо". Именно такой матч мы и можем ожидать, с большой интенсивностью и прямолинейной игрой.
Это будет тяжелый поединок против очень сильного соперника", - заключил Станоевич.
Напомним, первую встречу 'Динамо" и "Партизан" проведут 23 июля (киевляне в качестве номинальных хозяев), ответный матч пройдёт 31 июля в Белграде.
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