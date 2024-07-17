Наставник Партизана: Киевское Динамо находится на уровне московского Динамо

Главный тренер белградского "Партизана" Александар Станоевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с киевским "Динамо" в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Эта команда уровня московского "Динамо". Именно такой матч мы и можем ожидать, с большой интенсивностью и прямолинейной игрой.

Это будет тяжелый поединок против очень сильного соперника", - заключил Станоевич.