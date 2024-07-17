Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пихалёнок: Тяжелее всего в квалификации проходить первого соперника
Мысли хавбека о будущем сопернике
Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился ожиданиями от матчей с "Партизаном" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
- Чего ожидаешь от "Партизана"? Как оцениваешь соперника?
- Будет очень тяжелый матч - это сто процентов. Сербы всегда играют в силовой футбол. Будет много борьбы - в этом компоненте важно не проиграть, и тогда все будет хорошо.
- У тебя есть неудачный опыт игры в квалификационных раундах в прошлом сезоне. Что важно перед этими матчами в плане настройки?
- Настрой должен быть всегда, в каждом матче должна быть стопроцентная самоотдача. Если говорить о квалификации - тяжелее всего проходить первого соперника.
- Тот факт, что для "Динамо" это будет первый официальный матч в сезоне, а для сербского клуба - нет, является преимуществом для соперника?
- Не могу сказать, будет ли это преимуществом. Надо выходить и играть с первой и до последней минуты, отдаваться на поле на все сто процентов.
- Рассчитываете ли на фактор своего поля в Люблине?
- Конечно, ждем наших болельщиков. Приглашаем их прийти на стадион. Их поддержка очень важна для нас.
Первая встреча между командами состоится 23 июля, ответный матч - 31 июля.
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд ЛК. Потенциальные соперники для наших конкурентов, очередь посева для Днепра-1
- Решко - о составе олимпийской сборной: Впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом
- Отставка Саутгейта, презентация Мбаппе, новый трансфер Динамо. Главные новости за 16 июля
- Первый квалификационный раунд ЛЧ. Чемпион Литвы близок к матчам с конкурентом Украины, конкурент Шахтера ожидает оппонента
- Наставник Партизана: Киевское Динамо находится на уровне московского Динамо
- "Нет оправдания". Энцо Фернандес отреагировал на расистский скандал вокруг себя