Пихалёнок: Тяжелее всего в квалификации проходить первого соперника

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился ожиданиями от матчей с "Партизаном" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

- Чего ожидаешь от "Партизана"? Как оцениваешь соперника?

- Будет очень тяжелый матч - это сто процентов. Сербы всегда играют в силовой футбол. Будет много борьбы - в этом компоненте важно не проиграть, и тогда все будет хорошо.

- У тебя есть неудачный опыт игры в квалификационных раундах в прошлом сезоне. Что важно перед этими матчами в плане настройки?

- Настрой должен быть всегда, в каждом матче должна быть стопроцентная самоотдача. Если говорить о квалификации - тяжелее всего проходить первого соперника.

- Тот факт, что для "Динамо" это будет первый официальный матч в сезоне, а для сербского клуба - нет, является преимуществом для соперника?

- Не могу сказать, будет ли это преимуществом. Надо выходить и играть с первой и до последней минуты, отдаваться на поле на все сто процентов.

- Рассчитываете ли на фактор своего поля в Люблине?

- Конечно, ждем наших болельщиков. Приглашаем их прийти на стадион. Их поддержка очень важна для нас.