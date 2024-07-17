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Пихалёнок: Тяжелее всего в квалификации проходить первого соперника

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Мысли хавбека о будущем сопернике

Пихалёнок: Тяжелее всего в квалификации проходить первого соперника

Динамо Київ

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Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился ожиданиями от матчей с "Партизаном" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

- Чего ожидаешь от "Партизана"? Как оцениваешь соперника?

- Будет очень тяжелый матч - это сто процентов. Сербы всегда играют в силовой футбол. Будет много борьбы - в этом компоненте важно не проиграть, и тогда все будет хорошо.

- У тебя есть неудачный опыт игры в квалификационных раундах в прошлом сезоне. Что важно перед этими матчами в плане настройки?

- Настрой должен быть всегда, в каждом матче должна быть стопроцентная самоотдача. Если говорить о квалификации - тяжелее всего проходить первого соперника.

- Тот факт, что для "Динамо" это будет первый официальный матч в сезоне, а для сербского клуба - нет, является преимуществом для соперника?

- Не могу сказать, будет ли это преимуществом. Надо выходить и играть с первой и до последней минуты, отдаваться на поле на все сто процентов.

- Рассчитываете ли на фактор своего поля в Люблине?

- Конечно, ждем наших болельщиков. Приглашаем их прийти на стадион. Их поддержка очень важна для нас.

Первая встреча между командами состоится 23 июля, ответный матч - 31 июля.

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Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Александр Бураков
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