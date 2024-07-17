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ЛЧ. Словаки уверенно шагают дальше, выходя на словенцев (обновляется)

Лига Чемпионов
Обновлено

Ответные матчи первого квалификационного раунда

ЛЧ. Словаки уверенно шагают дальше, выходя на словенцев (обновляется)

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.

16.07.2024

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17.07.2024

"Струга" (Северная Македония) – "Слован" (Словакия) 1:2 (первый матч - 2:4)
Голы: Компаоре 85 - Вайсс 9, Ристевски (автогол) 34

Вряд ли можно было говорить, что "Слован" решил все задачи в первом матче. Но гандикап в два гола – очень серьезное преимущество. Однако даже без него словаки прошли бы дальше, потому что победили и в ответном матче.

В общем, уверенно, солидно, на классе. Далее словаки выходят на словенский "Целье". И здесь именно "Слован" будет фаворитом.

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