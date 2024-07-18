Лига Чемпионов
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Дальше – с Динамо. Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
Два пути
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, определились победители в четырнадцати игровых противостояниях. Следовательно, сформировались все пары второго квалификационного раунда турнира.
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Начиная со второго круга, отбор Лиги чемпионов разделяется на два пути – представителей лиг и чемпионов. На пути представителей лиг соревнуется вице-чемпион Украины киевское "Динамо".
Путь представителей лиг
- "Динамо" (Киев, Украина) – "Партизан" (Сербия);
- "Лугано" (Швейцария) – "Фенербахче" (Турция).
Путь чемпионов
- "Лудогорец" (Болгария) – "Динамо" (Минск, Беларусь);
- АПОЭЛ (Кипр) – "Петрокуб" (Молдова);
- "Ференцварош" (Венгрия) – "Нью-Сейнтс" (Уэльс);
- ПАОК (Греция) – "Борац" (Босния и Герцеговина);
- "Буде-Глимт" (Норвегия) - РФШ (Латвия);
- "Мальме" (Швеция) - КИ Клаксвик (Фарерские острова);
- "Шемрок Роверс" (Ирландия) – "Спарта" (Чехия);
- "УЭ Санта Колома" (Андорра) – "Мидтьюлланн" (Дания);
- "Целье" (Словения) – "Слован" (Словакия);
- "Паневежис" (Литва) – "Ягеллония" (Польша);
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Карабах" (Азербайджан);
- FCSB (Румыния) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).
Матчи состоятся 23/24-го и 30/31-го июля.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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