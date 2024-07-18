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Большинство акционеров Жироны не смогут посетить дебютный домашний матч в ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Причина – небольшая вместительность стадиона Монтиливи

Большинство акционеров Жироны не смогут посетить дебютный домашний матч в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

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Каталонский клуб, который впервые будет играть в самом престижном евротурнире, начал раздел квот на поединки в Лиге чемпионов. Желающих посетить эти встречи гораздо больше, чем может принимать "Монтиливи".

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Поэтому пришлось ограничить около 1000 акционеров. Каждому из них будет доступен только один домашний матч. Отметим, что членство "бело-красных" основали в 2008 году. Тогда коллектив праздновал чемпионство Сегунды Б (третий дивизион).

Еще 6000 билетов распределили между владельцами абонементов, 1300 мест получит УЕФА, 700 – фанаты гостей, более 200 пропусков получили представители СМИ.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Симченко
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