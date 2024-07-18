Большинство акционеров Жироны не смогут посетить дебютный домашний матч в ЛЧ

Каталонский клуб, который впервые будет играть в самом престижном евротурнире, начал раздел квот на поединки в Лиге чемпионов. Желающих посетить эти встречи гораздо больше, чем может принимать "Монтиливи".

Поэтому пришлось ограничить около 1000 акционеров. Каждому из них будет доступен только один домашний матч. Отметим, что членство "бело-красных" основали в 2008 году. Тогда коллектив праздновал чемпионство Сегунды Б (третий дивизион).

Еще 6000 билетов распределили между владельцами абонементов, 1300 мест получит УЕФА, 700 – фанаты гостей, более 200 пропусков получили представители СМИ.