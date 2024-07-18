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Определились все участники 2-го раунда квалификации ЛЧ. Перед матчами будет жеребьевка 3-го этапа. Потенциальные соперники Динамо
В процедуре жеребьевки будет фигурировать пара Динамо - Партизан
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Определились все участники второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сформировано четырнадцать игровых пар.
Первые матчи начнутся во вторник, 23-го июля, но перед тем состоится жеребьевка третьего квалификационного этапа. В жеребьевке будет фигурировать игровая пара "Динамо" (Украина) - "Партизан" (Сербия).
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Пара будет сеяться по наивысшему рейтингу команды – то есть, по рейтингу "Динамо". Но для посева этого все равно не хватит. "Динамо"/"Партизан" будут в списке не сеяных.
- "Рейнджерс" (Шотландия);
- "Славия" (Чехия);
- "Зальцбург" (Австрия);
- "Лилль" (Франция).
Отметим, что также пара "Динамо"/"Партизан" будет фигурировать в жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Все потенциальные соперники/пары соперников определятся после сегодняшних матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций запланирована на 22-е июля.
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