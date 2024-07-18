Во избежание стычек. Матчи между Динамо и Партизаном пройдут без выездных болельщиков

Киевское "Динамо" и белградский "Партизан" достигли договоренности о недопущении своих болельщиков на трибуны гостевых поединков в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"По просьбе киевского "Динамо", как хозяина первого матча, который из-за военных обстоятельств в Украине проводит свои матчи в Польше, а также возможных инцидентов среди болельщиков, особенно отношений между фан-группами двух клубов, и особенно после поездки в РФ на футбольный турнир было принято решение ни в одном из двух матчей (в Польше и Сербии) не допускать присутствия приезжих болельщиков. Это решение было принято по рекомендации и по согласованию с местными властями Польши, а также по рекомендации и одобрению УЕФА.

В соответствии с достигнутой договорённостью, ФК "Партизан" не будет просить для своих болельщиков билеты на поединок в Люблине и призывает своих болельщиков не путешествовать самостоятельно в Польшу.

Киевское "Динамо" будет придерживаться того же соглашения и не будет иметь поддержки своих болельщиков на матче в Белграде, на которую они имеют право, несмотря на то, что "Партизан" находится под санкциями УЕФА.

Такое решение было принято в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников предстоящих матчей и предотвратить потенциальные инциденты", - говорится в заявлении сербского клуба.