  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Завтра Динамо узнает имя следующего потенциального еврокубкового соперника. Это будет либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Завтра Динамо узнает имя следующего потенциального еврокубкового соперника. Это будет либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы

Лига Чемпионов

Киевляне будут фигурировать сразу в двух процедурах жеребьевки

Завтра Динамо узнает имя следующего потенциального еврокубкового соперника. Это будет либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В понедельник, 22-го июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В процедуре будут фигурировать команды и игровые пары команд второго квалификационного раунда.

В частности, своего следующего соперника узнает победитель пары "Динамо" (Киев, Украина) – "Партизан". Эта пара во время жеребьевки будет вне посева, поэтому победитель противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет с сеяным соперником.

Потенциальные соперники:

  • "Рейнджерс" (Шотландия);
  • "Славия" (Чехия);
  • "Зальцбург" (Австрия);
  • "Лилль" (Франция).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится в понедельник, 22-го июля, в 13:00.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В то же время игровая пара "Динамо" (Киев, Украина) – "Партизан" (Сербия) будет фигурировать в жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Здесь будет определяться соперник/потенциальный соперник неудачника этой пары.

Во время жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы пара "Динамо"/"Партизан" будет в посеве.

Потенциальные соперники:

  • "Серветт" (Швейцария);
  • "Серкль Брюгге" (Бельгия)/"Килмарнок" (Шотландия);
  • "Лугано" (Швейцария)/"Фенербахче" (Турция);
  • "Риека" (Хорватия)/"Корвинул" (Румыния);
  • "Трабзонспор" (Турция)/"Ружомберок" (Словакия);
  • "Панатинаикос" (Греция)/"Ботев" (Болгария).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится в понедельник, 22-го июля, в 14:00.

По теме
yellow-arrow
Во избежание стычек. Матчи между Динамо и Партизаном пройдут без выездных болельщиков
yellow-arrow
Определились все участники 2-го раунда квалификации ЛЧ. Перед матчами будет жеребьевка 3-го этапа. Потенциальные соперники Динамо
yellow-arrow
Большинство акционеров Жироны не смогут посетить дебютный домашний матч в ЛЧ
Лига чемпионов Лига Европы Динамо (Киев) жеребьевка Третий квалификационный раунд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости