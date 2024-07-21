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Завтра Динамо узнает имя следующего потенциального еврокубкового соперника. Это будет либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы
Киевляне будут фигурировать сразу в двух процедурах жеребьевки
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В понедельник, 22-го июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В процедуре будут фигурировать команды и игровые пары команд второго квалификационного раунда.
В частности, своего следующего соперника узнает победитель пары "Динамо" (Киев, Украина) – "Партизан". Эта пара во время жеребьевки будет вне посева, поэтому победитель противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет с сеяным соперником.
- "Рейнджерс" (Шотландия);
- "Славия" (Чехия);
- "Зальцбург" (Австрия);
- "Лилль" (Франция).
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится в понедельник, 22-го июля, в 13:00.
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В то же время игровая пара "Динамо" (Киев, Украина) – "Партизан" (Сербия) будет фигурировать в жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Здесь будет определяться соперник/потенциальный соперник неудачника этой пары.
Во время жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы пара "Динамо"/"Партизан" будет в посеве.
- "Серветт" (Швейцария);
- "Серкль Брюгге" (Бельгия)/"Килмарнок" (Шотландия);
- "Лугано" (Швейцария)/"Фенербахче" (Турция);
- "Риека" (Хорватия)/"Корвинул" (Румыния);
- "Трабзонспор" (Турция)/"Ружомберок" (Словакия);
- "Панатинаикос" (Греция)/"Ботев" (Болгария).
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится в понедельник, 22-го июля, в 14:00.
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