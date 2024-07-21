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Динамо узнает потенциального соперника. Видеотрансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЧ

Лига Чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 22.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Динамо узнает потенциального соперника. Видеотрансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЧ

shakhtar.com

Новина українською

В понедельник, 22-го апреля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В частности, своего соперника узнает победитель пары "Динамо" (Украина)/"Партизан" (Сербия).

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О потенциальных соперниках и всех нюансах жеребьевки – по ссылке.

Читайте такжеЗавтра Динамо узнает имя следующего потенциального еврокубкового соперника. Это будет либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы

Начало процедуры – в 13:00.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. 13:00

Видеотрансляция доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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