Дуляй – о матче Динамо – Партизан: Не стану давать прогноз, надеюсь на победу Партизана

Бывший главный тренер "Партизана" Игорь Дуляй прокомментировал первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Партизаном".

“Они ("Динамо" - прим.) играют в Польше, я даже не уверен, будет ли у них поддержка на трибунах. Знаю, что болельщики "Партизана" не смогут посетить матч.

Без сомнения, что у них будет патриотический настрой и они захотят наилучшим образом представить Украину. У них высокий уровень, и я ожидаю сложной игры, несмотря на то, что это не домашний стадион (для "Динамо" – прим.).

У них феноменальная команда, Шапаренко – ключевой игрок, и его нужно остановить, но у них также есть опытный Ярмоленко, сделавший хорошую карьеру в сильнейших лигах.

Я читал, что они (“Партизан” – прим.) готовились, что смотрели все игры “Динамо” в подготовительный период, и это хорошо. Не стану давать прогноз, надеюсь на победу Партизана”, – сказал Дуляй.