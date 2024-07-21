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Дуляй – о матче Динамо – Партизан: Не стану давать прогноз, надеюсь на победу Партизана
Даже не уверен, будет ли поддержка у киевлян
partizan.rs
Бывший главный тренер "Партизана" Игорь Дуляй прокомментировал первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Партизаном".
“Они ("Динамо" - прим.) играют в Польше, я даже не уверен, будет ли у них поддержка на трибунах. Знаю, что болельщики "Партизана" не смогут посетить матч.
Без сомнения, что у них будет патриотический настрой и они захотят наилучшим образом представить Украину. У них высокий уровень, и я ожидаю сложной игры, несмотря на то, что это не домашний стадион (для "Динамо" – прим.).
У них феноменальная команда, Шапаренко – ключевой игрок, и его нужно остановить, но у них также есть опытный Ярмоленко, сделавший хорошую карьеру в сильнейших лигах.
Я читал, что они (“Партизан” – прим.) готовились, что смотрели все игры “Динамо” в подготовительный период, и это хорошо. Не стану давать прогноз, надеюсь на победу Партизана”, – сказал Дуляй.
"Динамо" и "Партизан" встретятся 23 июля в польском Люблине. Начало матча запланировано на 21:00 по Киеву.
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