Сербский бэкграунд под бело-синим флагом. Какими были сербы в Динамо

Накануне встречи киевлян и Партизана в ЛЧ вспоминаем всех представителей этой балканской страны в столичном клубе. Спойлер: кто-то оставил после себя хорошее имя, кому-то повезло меньше, некоторые же вообще неизвестно для чего приглашались

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Горан Гавранчич (2001 - 2008 гг.)

Позиция : центральный защитник

: центральный защитник Статистика : 216 матчей, 27 голов, 9 результативных передач

: 216 матчей, 27 голов, 9 результативных передач Трофеи : УПЛ (2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07), Кубок Украины (2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07), Суперкубок Украины (2004, 2006, 2007)

Прошел академию "Црвены Звезды", а на определенном этапе карьеры выступал за "Партизан" – вот такой он, Горан Гавранчич. Попал в "Динамо" в 2001-м из белградского клуба "Чукарички" – там его заметил Валерий Лобановский. "Полковник" не слишком хорошо ладил с легионерами (не считаем постсоветское пространство), однако сумел увидеть в сербском защитнике потенциал. Были ли оправданы авансы? Вполне.

Надо сказать, что Гавранчич выдержал школу молодого бойца и сохранил актуальность и после потери Метра. 2002-й - 2005-й – период, когда центрбек считался железобетонным игроком основы; заметный спад произошел в 2006-м, когда конкуренцию выиграла пара Аила Юссуф - Родолфо.

Особенная черта Горана – его акцент, сделанный в пользу атаки. Если к оборонительным действиям еще были вопросы, то вот 27 голов говорят сами за себя (собственно, один из них, - итальянской "Роме", - стал настоящей визитной карточкой исполнителя). Также можно вспомнить результативные действия против "Трабзонспора" (первый матч после увольнения Алексея Михайличенко), "Днепра", "Кривбасса", "Металлиста" и "Черноморца".

Перица Огненович (2004 - 2005 гг.)

Позиция : правый вингер

: правый вингер Статистика : 4 матча, 1 гол

: 4 матча, 1 гол Трофеи : УПЛ (2003/04)

Перица Огненович заставил о себе заговорить в "Црвене Звезде", на волне хайпа, раскрученного журналистами, был приобретен мадридским "Реалом", но не навязал соперничество партнерам и вскоре растворился среди травм. А что вы хотите? Это же "сливочные".

На первых порах Лоренсо Санс защищал вингера, впрочем, перестройка "галактикос" Флорентино Пересом положила логический конец. К тому же агент футболиста пошел в суд с претензией, что "Реал" не предоставил его клиенту возможность себя реализовать – дело, конечно же, вызвало насмешливые улыбки, а сам Перица хорошо так "подмочил" имидж.

Три поединка за "Кайзерслаутерн", еще несколько в китайском "Далянь Шиде" – непонятно для чего в ноябре 2003-го "Динамо" бросило спасательный круг. Ведь Огненович ничем не впечатлил (да и с какой бы стати – человек залечивал очередное повреждение) и по большей части находился в дубле. Свой единственный мяч провел в кубке Украины против сумского "Явора" в августе 2004-го, зато является чемпионом Высшей лиги, хотя сыграл всего 55 минут.

Милош Нинкович (2004 - 2013 гг.)

Позиция : атакующий полузащитник

: атакующий полузащитник Статистика : 168 матчей, 15 голов, 21 результативная передача

: 168 матчей, 15 голов, 21 результативная передача Трофеи : УПЛ (2006/07, 2008/09), Кубок Украины (2004/05, 2005/06, 2006/07), Суперкубок Украины (2006, 2007, 2009, 2011)

За Милоша Нинковича боролись "Партизан" и "Црвена Звезда", однако плеймейкер отказался в пользу Украины и в девятнадцать отправился в Киев. Посвятил "бело-синим" восемь с половиной лет и мог дать гораздо больше, если бы не повреждения разной тяжести. Тем не менее, запомнился с положительной точки зрения и заслужил уважение фанатов.

Да, 168 матчей в течение такого срока несколько маловато, но опять же – Нинкович должен был выгрызать место под солнцем, ведь на его позиции все всем доказали Диого Ринкон и Валентин Белькевич (также не сбрасываем со счетов Александра Алиева). Обстоятельства заставили перепробовать различные амплуа, и, как следствие, Нинкович действовал не только по всему фронту полузащиты, но и фулбеком и вингером – в будущем должный опыт сделает его настоящей суперзвездой на территории Австралии.

Отличился против "Шахтера", "Днепра", "Металлиста", "Черноморца", "Карпат", амстердамского "Аякса" и "Бешикташа" – словом, Нинковича есть за что поблагодарить. Был арендован "Эвианом", в 2013-м попробовал себя в "Црвене", затем вернулся во Францию и уже оттуда совершил вояж за океан. Как выяснилось, легендарный.

Марьян Маркович (2005 - 2008 гг.)

Позиция : правый полузащитник

: правый полузащитник Статистика : 59 матчей, 3 гола, 3 результативные передачи

: 59 матчей, 3 гола, 3 результативные передачи Трофеи : УПЛ (2006/07), Кубок Украины (2005/06, 2006/07), Суперкубок Украины (2006, 2007)

Летом 2005-го "Динамо" активно искало правого фулбека – Юрий Дмитрулин перебрался в симферопольскую "Таврию", и это заставило "бело-синих" выйти на трансферный рынок. Маркович привлекал универсализмом, поскольку еще и отрабатывал в средней линии, поэтому было решено поставить именно на него.

Увы, не получилось ничего путного – Марьян банально не дотягивал до уровня, предложенного "Динамо", и не всегда подходил под формацию (частенько киевляне использовали рисунок с тремя центрбеками).

Справедливости ради заметим, что в тот период Игорь Суркис менял тренеров со скоростью света (Анатолий Демьяненко, Йожеф Сабо, Олег Лужный, Юрий Семин), поэтому сербом латали дыры на той или иной позиции. В то же время балканец не показал хоть что-то выдающееся, поэтому неудивительно, что руководство не скрывало желания с ним расстаться.

В 2008-м обоюдные мечты воплотились – столичный клуб устал искать потенциальных покупателей, а сам Маркович подал запрос о досрочном разрыве трудового договора.

Радосав Петрович (сезон 2015/16)

Позиция : опорный полузащитник

: опорный полузащитник Статистика : 12 матчей, 1 гол

: 12 матчей, 1 гол Трофеи : УПЛ (2015/16)

Обладатель пяти трофеев в составе "Партизана", участник ЧМ-2010, опыт в Турции и английской Премьер-лиге с "Блэкберном" – вот с таким бэкграундом появился Радосав Петрович.

Звучит неплохо, однако зарекомендовать себя под руководством Сергея Реброва не удалось – новичка ждала насыщенная конкуренция со стороны Мигеля Велозу, двух Сергеев – Рыбалки и Сидорчука, также на балансе числился Евгений Макаренко. 1 013 минут – немного, впрочем, особой причины критиковать "бело-синих" нет – все равно Петрович пришел на правах свободного агента.

Забил запорожскому "Металлургу" (6:0), оформил золото Премьер-лиги, с завершением кампании был продан лиссабонскому "Спортингу" за 1 миллион евро – как видите, в выигрыше остались абсолютно все.

Александар Пантич (2017 - 2019 гг.)

Позиция : центральный защитник

: центральный защитник Статистика : 20 матчей, 1 результативная передача

: 20 матчей, 1 результативная передача Трофеи : -

Александар Пантич не смог закрепиться в "Вильярреале", куда присоединился из "Црвены Звезды", после ходил по арендам и зимой 2017-го бесплатно достался киевлянам. В 15 встречах второй части сезона 2016/17 получил максимальное количество минут, в частности, принял участие в финале кубка Украины, проигранном донецкому "Шахтеру" (0:1).

С назначением Александра Хацкевича был лишен регулярной практики, переведен в U-21 и, как итог, провел в розыгрыше 2017/18 355 минут. Зимой 2019-го заинтересовал "Кадис", находившийся в Сегунде, однако не появился ни в одном поединке – все из-за травмы мениска.

В августе 2019-го "Динамо" досрочно расторгло контракт с защитником, в дальнейшем он пробовался на Кипре, Польше и Индии и сейчас находится на вольных хлебах.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine