UA-Футбол представляет соперника киевского Динамо: Партизан (Сербия)

Киевское "Динамо" вступает в квалификацию Лиги чемпионов и во втором раунде померится силами с белградским "Партизаном". Это интересный конкурент, который давненько не видел трофеев, но может похвастаться выдающимся бэкграундом, и благодаря имени приглашает не последних футболистов.

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В прошлом сезоне "черно-белые" безнадежно отстали от "Црвены Звезды" на 18 очков, также пострадали от непримиримого врага в полуфинале национального кубка. Что важно, команда не опускает голову и тянется к лучшему – собственно, сейчас попытается помешать украинцам.

Общая история

"Партизан" причастен ко многим великим историям. Да, коллектив пока не способен догнать "Црвену Звезду" в контексте наград (45 против 67), но это не отменяет привлекательность "гробовщиков". В какой-то период клубу везло больше, в какой-то меньше – например, последние семь сезонов "черно-белые" вынуждены мириться с доминацией "красной звезды".

Если же оглянуться назад, то за почти 79 лет было сделано немало. Основанный в 1945-м, "Партизан" за каких-то полтора десятка вышел на пик и в 1960-х превратился в грозную силу, способную воплотить самые смелые планы на континенте. В кампании 1965/66 представитель Югославии пробился в финал Кубка европейских чемпионов – выбил "Нант", "Вердер", пражскую "Спарту", "Манчестер Юнайтед", но был остановлен мадридским "Реалом" (1:2).

В 70-х команде удалось взять Кубок Митропы (второстепенный турнир, имевший значение до появления УЕФА и КЕЧ), но действительно существенных результатов на международном поприще не наблюдалось.

90-е ознаменованы успешной эрой имени Любиши Тумбаковича – тренер провел важные организационные изменения, перехватил инициативу у "Црвены Звезды" и гарантировал 9 медалей высшей пробы. С уходом культового для балканского региона менеджера дела несколько ухудшились, впрочем, "Партизан" не потерял контроль над ситуацией и после окончательного распада союзного государства пополнил музей 15-ю трофеями.

Заметим, что цвета "Партизана" защищали такие известные игроки, как Милутин Шошкич, Йован Милодиновач, Радомир Антич, Славиша Йоканович, Сречко Катанец, Младен Крстаич, Адем Ляич, Саво Милошевич, Александар Митрович, Миралем Сулеймани, Зоран Тошич, Андрия Живкович. Из легионеров выделим Валерия Божинова, Стевана Йоветича и Златко Заховича.

История встреч с "Динамо"

Команды пересекались четыре раза – дважды в советский период, остальные поединки состоялись соответственно с наступлением независимости. И для начала отправимся в Кубок европейских чемпионов-1976/77 – там "бело-синие" под руководством Валерия Лобановского не оставили сопернику ни единого шанса. В Киеве случились 3:0 (отличились Онищенко, Трошкин и Блохин – с пенальти), в Белграде же наши ребята организовали на один точный выстрел меньше (Мунтян не промахнулся с одиннадцатиметровой отметки, затем, на 65 минуте свое слово сказал Слободян).

"Динамовцы" не остановились на достигнутом – в дальнейшем так же поиздевались над ПАОКом (6:0), а в четвертьфинале выдали громкую сенсацию, одолев мюнхенскую „Баварию“ 2:1 (до этого немцы трижды подряд брали „уханя“). Жаль, что на 1/2-ю сил не хватило – дорогу перешла менхенгладбахская "Боруссия" (1:2).

В кампании ЛЕ-2017/18 конкуренты вновь увиделись и оба преодолели групповой этап. Александра Хацкевича любят покритиковать (есть за что), но с промежуточной задачей белорус справился хорошо. Столичный клуб набрал 13 зачетных баллов и, что важно, разобрался с "Партизаном" – на выезде дожал на 84-й минуте и торжествовал 3:2. Матч на НСК "Олимпийский" получился еще более эффектным – Морозюк заложил фундамент будущей победы уже в дебюте, а дальше за дело взялся Жуниор Мораес и отгрузил хет-трик в ворота Владимира Стойковича.

В плей-офф сербы ограничились 1/16-й (вылетели 1:3 от "Виктории" Пльзень), "Динамо" же прошло АЕК (1:1) благодаря правилу выездного гола, а в следующей стадии мало что предложило "Лацио" (2:4).

Современное состояние

а) тренер

За последние пять лет менеджмент "Партизана" сменил семь специалистов и не выиграл ни одного трофея. Не так давно клуб доверился 50-летнему Александару Станоевичу, и этот персонаж уже не впервые находится на посту. Здесь нет ничего удивительного – бывший универсал хорошо знает внутреннюю кухню, поскольку в 90-х представлял интересы "трунарей", запомнился неплохой игрой и в 2001-м завоевал кубок Сербии.

В 2003-м повесил бутсы на гвоздь, вскоре стал на тренерский путь, в 2007-м был приглашен к "черно-белым" в качестве ассистента. В 2010-м получил полноценную должность и не подвел – в течение двух неполных сезонов оформил два национальных золота и кубок Сербии. Благодаря этому заработал определенный кредит доверия, пробовался за рубежом (Китай, Израиль, Греция, Саудовская Аравия, Турция), но нигде не добился ощутимых достижений.

С 2020-го по 2022-й в третий раз работал с "Партизаном", навязал борьбу "Црвене Звезде", однако остался ни с чем, что отождествляется с провалом. Ни Гордан Петрич, свалившийся на недопустимую четвертую строчку, ни наш хорошо знакомый Игорь Дуляй не выполнили поставленную миссию и были справедливо уволены – ну, уж простите, однако правление жаждет видеть свой коллектив исключительно на лидирующей строчке, и имеет право на такие амбиции.

Если поднять всю статистику, то Станоевич провел у руля 176 матчей, в которых зафиксировал 135 побед, 17 ничьих и 24 поражения. Приемлемые цифры, правда, все скрывается в мелочах – когда коучу и удавалось помешать "Црвене" (в 13-ти встречах Александар пять раз торжествовал и трижды довольствовался ничьей), то вот на общей дистанции частенько случались проколы.

Что касается еврокубкового опыта, то наставник испытал себя в ЛЧ 2010/11, где в группе с донецким "Шахтером", лондонским „Арсеналом“ и „Брагой“ не получил ни одного очка. Попутно добавим, что Мирча Луческу достаточно легко нокаутировал оппонента – на "Донбасс-Арене" Дарио Срна положил шикарный штрафной (1:0), а вот в Сербии болельщики увидели избиение в пользу "горняков" (3:0; Степаненко, Жадсон, Эдуардо).

Также Станоевич спорил в Лиге конференций и вот здесь гарантировал плей-офф – в розыгрыше 2021/22 "Партизан" пронесся по квалификации (поочередно выбил ДАК 1904, "Сочи" и португальскую "Санта-Клару"), после занял вторую строчку в квартете В. "Гент" обеспечил лидерство (13), а вот киприотский „Анортосис“ (6) и эстонская „Флора“ (5) спасовали – как итог, Александару хватило 8 пунктов для 1/16-й.

Интересно, что там был продемонстрирован достойный футбол – "Партизан" одолел пражскую "Спарту" (3:1) и уступил "Фейеноорду" Арне Слота (3:8). Да, разгром, но учитывая то, что роттердамцы добрались до решающей дистанции, то все не так ужасно.

б) команда

"Партизан" активно укомплектовывает состав – этим летом были привлечены центрбек Нихад Муякич (895 тыс. евро, из „Анкарагюджю“), хавбек Кевин Арриага (500 тыс. евро, из „Миннесоты“), левый вингер Ибрагим Зубайру (500 тыс. евро, из "Единство УБ"), левый фулбек Марио Юрчевич (свободный агент, из лимассольского "Аполлона") и центрфорвард Джордже Йованович (аренда, из "Базеля").

Нам только предстоит познакомиться с новичками, поэтому поговорим о лидерах. Последний рубеж защищает Александар Йованович (31 г.) – в 41-м матче прошлого розыгрыша вратарь зафиксировал 51 пропущенный и 13 клиншитов. В центре обороны следует похвалить Светозара Марковича (24 г.) – исполнитель не закрепился в "Олимпиакосе", зато хорошо выглядит в родном "Партизане", куда вернулся в 2022-м. Рядом, на левом фланге – Никола Антич (30 г.), которому доверяли больше всего (3 680 минут оправданы взвешенной игрой и частыми присоединениями к атаке).

Выделим 36-летнего Бибраса Натхо – опытный центрхав сделал имя в казанском "Рубине" и московском ЦСКА, но до сих пор в полном порядке (в розыгрыше 2023/24 оформил 12+6).

Выше расположен норвежский плеймейкер Гаяс Захид (28 г. р.), который тоже имеет хорошие персональные цифры (7+10). А вот за активность на острие отвечает бразилец Матеус Салдана (24 г. р.) – 18 результативных ударов позволили нападающему разделить первую строчку бомбардирского списка с Милошем Луковичем (ФК ИМТ).

Станоевич оперирует тактической схемой 4-2-3-1 и имеет костяк, который можно и нужно развивать. Вингеры Альдо Калулу и Ксандер Саверина, опорник Кристиан Белич, центральный защитник Михайло Илич также несут реальную угрозу, и их нужно держать на карандаше.

Итог

Несмотря на то, что "Партизан" в очередной раз сменил руководителя, Станоевич прекрасно знает потенциал исполнителей и пытается его нарастить. Это именно тот случай, когда соперником категорически нельзя пренебрегать – он точно способен преподнести сюрприз.

В то же время бессмысленно посыпать голову пеплом – Александр Шовковский уже не раз убедил, что умеет ставить взвешенный и организованный футбол. С нашей стороны есть квалифицированные ребята, при правильном настрое реально вполне спокойно зацепиться за победу и сделать шаг навстречу дальнейшему продвижению.