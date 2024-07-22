Партизан сквозь время: спасенный еврей, защитник Кройфа и работяга Шахтера, которого уволили ни за что

Содержание Вукманович

Васович

Манце

Кустурица

Дуляй

Вукманович

Это ему принадлежит идея названия "Партизан".

Вместе с другими генералами Югославской народной армии, как Ратко Вуйович и Коча Попович, они основали его 4 октября 1945-го.

Не только футбол — целое спортивное объединение со многими секциями. Какой фанат баскетбола не видел игры "Партизана"?

А вообще, Светозар Вукманович и другие были героями той страны. Долгие 4 года они удачно маневрировали горами, не попадая в окружение нацистов, сохранили боеспособность и силу, чтобы выбить немцев из крупнейших городов в конце войны.

И еще они не были солдафонами. Вукманович до войны возглавлял профсоюз студентов; Попович вообще учился в Сорбонне, дружил с Кокто; воевал в составе интербригад в Испании.

Na današnji dan 1912. god. rođen je Svetozar Vukmanović - Tempo, jedan od osnivača FK Partizan. pic.twitter.com/somw4nKcDf — GTR #ZaDuleta (@RetroPFC) August 14, 2016

Конечно, им покровительствовал Иосиф Тито — глава СФРЮ, тоже из партизан.

В 50-60-х "Партизан" забирал к себе лучшую молодежь со всей страны, где их доводил до ума Ильеш Шпиц — венгерский еврей, которого везли в газовую камеру Треблинки, но по дороге эшелон отбили сербские партизаны. Еще бы, он с ними остался.

Первая выдающаяся страница "Партизана" - дебютный КЕЧ-1955/56. Сербы проиграли "Реалу" Хенто и Ди Стефано в гостях 0:4, но дома победили 3:0.

Считанные сантиметры отделили их от сенсации, но, тем не менее, та команда заслужила большую славу — особенно Милош Милутинович (брат Боры) и Степан Бобек с 403 голами за клуб.

И да, они продолжили. В 1966-ом "Партизан" стал первым в регионе, кто дошёл до финала КЕЧ, по дороге выбив "МЮ" Мэтта Басби (2:0, 0:1).

В финале с "Реалом" сербы снова повели в начале второго тайма, однако все же не устояли против класса Амансио, Пирри и того же Хенто — 1:2.

На те же 60-е, к слову, приходится и старт жестокого противостояния с "Црвеной Звездой", называемого ныне Вечным дерби.

Ну, а уже затем звезда "Партизана" начала клониться к закату, ведь его идеологи попали в опалу к Тито, который в старости — типично для диктатора — помешался на культе имени себя.

"Я сказал ему, что рабочие бедствуют и будут забастовки, чтобы обеспечить им лучшие условия. Но Иосиф уже привык, что ему подавали даже выпавшие из рук вещи. Он окружил себя лакеями", - вспоминал Вукманович.

Таким образом, он отошел, Попович тоже, и только в 86-м старого партизана вспомнили, когда он записал песню вместе с тогда еще не звездой Гораном Бреговичем.

Васович

Велибор Васович, если точнее.

Вероятно, он был лучшим, кто когда-либо надевал форму "Партизана".

Это он забил тот гол в финале "Реалу", которого не хватило для трофея.

Ринус Михелс просил о его трансфере в "Аякс" много раз, и в конце концов добро на него дал в том же 1966-м лично Тито.

Johan Krojf, Velibor Vasovic i Pit Kajzer, na Vembliju, 01. jun 1971. dan pre finala KEŠ(sadašnja LŠ). Vaske je bio cap. Ajaxa. pic.twitter.com/OycS62WfFT — Slobodan Stojkovic (@sloboda89120321) May 1, 2024

Васович был в расцвете сил — 27 лет. Его интеллект позволял управлять обороной по ситуации; техники хватало, чтобы держать мяч под прессингом; мощи — чтобы выбивать зубы нападающим.

"Я был тренером по обороне у них на поле. Я решал, поднимаем мы линию, или встречаем соперника низко. Идеальная роль для меня, поскольку так же я играл в "Партизане", - Васович не славился скромностью.

Михелса, однако, и от эта его сторона захватывала тоже:

"В Нидерландах у футболистов годами была заниженная самооценка. Васович добавлял всем уверенности".

Велибор стал первым иностранцем-капитаном "Аякса" с момента прихода в клуб, и никто никогда не пожалел об этом решении.

"Васко был мне вместо старшего брата. Мы и до него играли хорошо, но он добавил нам понимания, что такое играть профессионально. Например, на угловых меня постоянно били. Когда появился Васко, он подошел и сказал: "Йохан, оставь это. Я займусь этим". И больше проблем не возникало", - вспоминал Кройф.

Легендарный игрок, Васович и ушел легендарно — напоследок выиграв КЕЧ-71.

И хотя его тренерская карьера не задалась, он и здесь стал особенным, ведь потренировал и "Партизан", и "Звезду". Всех бы за это прокляли, но не его.

Васко в Белграде все было можно.

Манце

Наверное, вы заметили, что в 80-х инициативу напрочь перебрала "Црвена Звезда"?

И вот объяснение — все могло пойти иначе, если бы не одна авария.

Драган Манце рос феноменом; одним из самых талантливых игроков поколения, которое впоследствии свело с ума Европу.

Он дебютировал за "Партизан" в 80-м в 17 лет, а уже в 20 — привел его к чемпионству, став лучшим бомбардиром лиги. Гол, который он забил в матче Кубка УЕФА против английского КПР, до сих пор считают лучшим в истории клуба.

3 сентября 1985-го все это оборвалось — Манце на Peugeot 205 ехал на тренировку, не справился с управлением и врезался в столб.

На похороны 23-летнего нападающего собралось более 30 тысяч человек; равнодушных не было.

"Если бы бог создал идеальную команду, ее нападающим мог бы быть только Манце", - писала пресса.

И да, без Драгана инициатива выскользнула из рук "Партизана", он сильно отстал от "Звезды", а также от "Динамо Загреб". По большому счету, когда армейцы выигрывали свой КЕЧ в 1991-м, за "Партизан" играла лишь одна настоящая суперзвезда — это Предраг Миятович.

Конечно, и он очень помог клубу в 90-е, когда сербы сдуру пошли войной чуть ли не на все новообразованные республики. Если переводить в евро, то "Валенсия" в 93-м заплатила за Педжу более 2 млн.

Dragan Mance statue, Belgrade pic.twitter.com/XANWwVA6eW — From Pitch to Plinth (@SportingStatues) March 8, 2024

Великий был игрок — один гол в финале ЛЧ "Ювентусу" чего стоит.

Между тем "Партизан" с его уходом великим не был больше никогда.

Кустурица

Надо ли говорить, что фанаты у клуба красных партизан — левые?

Себя ультрас "Партизана" называют "Гробарями" - и это именно то, о чем вы подумали. Можете убедиться на их эмблеме.

Сейчас уже трудно сказать, почему так. Скорее всего, из-за черно-белых цветов, в которых также работали белградские могильщики.

Самые большие враги "Партизана" - фаны "Црвены Звезды". Они тоже левые, но, видно, Белград банально тесен для двоих. На этих дерби регулярно дерутся, иногда бывают смерти.

Стадион "Партизана" так и называется; "Гробари" говорят на него "Храм футбола"; фаны "Звезды" обзывают "Тазом". В другую сторону это работает так же: "Райко Митич" - „Маракана“ - "Дыра“.

Один-единственный раз в истории фаны "Партизана" и "Звезды" пели в унисон — и это был очень страшный день. 22 марта 1992 года на "Райко Митич" пришли Тигры Аркана с трофеями из захваченного Вуковара. Они одна за другой демонстрировали таблички "20 км до Вуковара", "10 км до Вуковара", "Добро пожаловать в Вуковар!" - и публика ревела от восторга.

Когда же на трибуны пришел лидер Тигров и по совместительству главный фанат "Звезды" Желько Ражнатович — на поле уже никто не смотрел. Матч завершился вничью — 0:0.

К счастью, те времена давно позади. Аркана пристрелили в 2000-м; Сербия понемногу движется в ЕС, а оружие продает Украине, а не России.

El paramilitar serbio Željko Ražnatović, alias Arkan, con Eduard Limónov, líder del Partido Nacional Bolchevique de Rusia, c. 1992. pic.twitter.com/HvX50PcNPH — Archivos de la Historia (@Arcdelahistori) April 29, 2020

Вместе с тем общественные настроения и реваншизм присутствуют — особенно среди старшего поколения, как Эмир Кустурица. Когда-то крутой режиссер, а ныне пропагандист, он тоже топит за "Партизан", хотя на трибуны ходить перестал в 2017 году. Говорит, скучно.

Также за "Партизан" теннисистка Ана Иванович, баскетболист Никола Йокич; одиозный лидер боснийских сербов Милорад Додик.

Матч с "Динамо" пройдет за закрытыми дверями из-за нарушений годичной давности, и это хорошо. Рассчитывать там на теплый прием не стоит. Самые большие друзья "Гробарей" - фаны ПАОК и московского ЦСКА.

Более того, и вдалеке от Сербии с ними лучше не зевать. Еще в 80-е английская пресса прозвала фанов "Партизана" на выездах "карательной экспедицией". Было за что.

Дуляй

Помните его, да?

Не легенда, но и не последний игрок "Шахтера", который здесь же, в Украине, начинал карьеру тренера.

Так вот, 30 апреля "Партизан" уволил Игоря Дуляя с поста, который он занимал более года. На тот момент "Гробари" переживали серию из 4 поражений, отставали от "Звезды" на 11 очков и проиграли ей 0:2 в полуфинале Кубка.

Справедливо ли это после 4-го места в чемпионате-2022/23?

Дуляй же не просто тренер, он в "Партизане" местный.

I kad je najteže, nek' boje se!



Igor Duljaj! pic.twitter.com/ks0Xe8QtYH — Retro Partizan (@PartizanRetro) February 23, 2024

"Шахтер" купил их со Звонимиром Вукичем в 2004 году суммарно за 8,5 млн, и этих денег хватило „Гробарям“ на весь сезон.

Уже тогда сербский футбол жил очень скромно, и если появлялся в мировых СМИ, то только благодаря фрикам, как Тарибо Уэст в 2002-м.

"Когда он к нам переходил, то сказал, что ему 28 лет. Потом мы узнали, что ему уже 40, но играл он хорошо, поэтому я не жалею, что его подписал", - говорил тогдашний босс „Партизана“ Жарко Зечевич.

Уэст в ответ качает головой — мол, Зечевич сдурел.

Сложно сказать, кто прав. Уест нынче проповедник; как-то раз замедитировался до того, что друзьям пришлось опровергать слухи о его смерти.

Что же до "Партизана", то там всё даже хуже — весь сезон-2023/24 "Гробовщики" протестовали даже на матчах успешной баскетбольной команды. Их враг — не Дуляй, а спортдир Милош Вазура.

Под его управлением долги клуба выросли за 10 лет с 13,7 до 31 млн евро. Формально цены на билеты растут, но посещаемость падает, и все чаще их раздают даром. Совет директоров при Вазуре получил неприкосновенность, уволить никого нельзя. При этом в нем заседает, например, Милан Обучина, которого в 2017-м арестовывали за кражу 700 тысяч евро из... бюджета "Партизана".

Грубо говоря, этот Вазура ведет клуб к коллапсу, ведь ни одного крупного частного спонсора нет — только государственная Телеком Сербия, у которой своих проблем по горло.

Как следствие — и чемпионства "Партизан" не видел с 2017 года.

"Гробари" протестуют, а что им остается? Они хотят видеть клуб конкурентоспособным хотя бы на местечковом уровне.

Прямо сейчас "Партизан" - это клуб с мощной историей, но также и место, где вложили 400 тысяч в систему подогрева газона, а она не появилась. Трагедия для одних, комедия для других — вот кем он стал.

И, да — при всем уважении, если не проходить в еврокубках такого соперника, то, по совести, туда вообще не стоит выходить.