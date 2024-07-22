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Динамо получило потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Стало известно название этой команды

Динамо получило потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В понедельник, 22-го июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В процедуре фигурировали команды и игровые пары команд второго квалификационного раунда.

Своего следующего соперника узнал и победитель пары "Динамо" (Киев, Украина) - "Партизан" (Сербия). Им станет шотландский "Рейнджерс". Первая игра пройдёт в Люблине (номинально - дома для украинского клуба) 6/7 августа , ответный матч - на выезде в Глазго 13 августа.

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Также игровая пара "Динамо" (Киев, Украина) - "Партизан" (Сербия) будет фигурировать в жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Здесь будет определяться соперник/потенциальный соперник неудачника этой пары. Ее начало - в 14:00. Потенциальными соперниками киевлян на этой стадии являются:

  • "Серветт" (Швейцария);
  • "Серкль Брюгге" (Бельгия)/"Килмарнок" (Шотландия) (победитель пары);
  • "Лугано" (Швейцария)/"Фенербахче" (Турция) (неудачник пары);
  • "Риека" (Хорватия)/"Корвинул" (Румыния) (победитель пары);
  • "Трабзонспор" (Турция)/"Ружомберок" (Словакия) (победитель пары);
  • "Панатинаикос" (Греция)/"Ботев" (Болгария) (победитель пары).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Харьковчанин (Харків)
22.07.2024 в 14:06
Чи Динамо, чи Партизан. Краще би, звісно, кияни, але подивимось.
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Комментарии 2
Харьковчанин (Харків)
22.07.2024 в 14:06
Чи Динамо, чи Партизан. Краще би, звісно, кияни, але подивимось.
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жажа_the_best (Харьков)
22.07.2024 в 13:42
Партизан опустит шлагбаум на пути динама в группу ЛЧ. Поставил уже на это великолепное событие 10 тысяч баксов!
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