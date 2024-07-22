Динамо получило потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

В понедельник, 22-го июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В процедуре фигурировали команды и игровые пары команд второго квалификационного раунда.

Своего следующего соперника узнал и победитель пары "Динамо" (Киев, Украина) - "Партизан" (Сербия). Им станет шотландский "Рейнджерс". Первая игра пройдёт в Люблине (номинально - дома для украинского клуба) 6/7 августа , ответный матч - на выезде в Глазго 13 августа.

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Также игровая пара "Динамо" (Киев, Украина) - "Партизан" (Сербия) будет фигурировать в жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Здесь будет определяться соперник/потенциальный соперник неудачника этой пары. Ее начало - в 14:00. Потенциальными соперниками киевлян на этой стадии являются: