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Динамо получило потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
Стало известно название этой команды
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В понедельник, 22-го июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В процедуре фигурировали команды и игровые пары команд второго квалификационного раунда.
Своего следующего соперника узнал и победитель пары "Динамо" (Киев, Украина) - "Партизан" (Сербия). Им станет шотландский "Рейнджерс". Первая игра пройдёт в Люблине (номинально - дома для украинского клуба) 6/7 августа , ответный матч - на выезде в Глазго 13 августа.
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Также игровая пара "Динамо" (Киев, Украина) - "Партизан" (Сербия) будет фигурировать в жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Здесь будет определяться соперник/потенциальный соперник неудачника этой пары. Ее начало - в 14:00. Потенциальными соперниками киевлян на этой стадии являются:
- "Серветт" (Швейцария);
- "Серкль Брюгге" (Бельгия)/"Килмарнок" (Шотландия) (победитель пары);
- "Лугано" (Швейцария)/"Фенербахче" (Турция) (неудачник пары);
- "Риека" (Хорватия)/"Корвинул" (Румыния) (победитель пары);
- "Трабзонспор" (Турция)/"Ружомберок" (Словакия) (победитель пары);
- "Панатинаикос" (Греция)/"Ботев" (Болгария) (победитель пары).
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