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Жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЧ. Зальцбург сыграет с Твенте, а Моуринью может сыграть с Лиллем

Лига Чемпионов

34 команды узнали своих соперников в следующем раунде

Жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЧ. Зальцбург сыграет с Твенте, а Моуринью может сыграть с Лиллем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Всего в процедуре жребия приняли участие 34 команды, которые были разделены на два пути - путь чемпионов (24 команды) и путь представителей лиг (10 команд). На каждом пути клубы также были поделены на две группы - сеяные и несеяные.

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Результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Путь чемпионов

  • "Шэмрок Роверс" (IRL) - "Спарта" Прага (CZE) vs "ФКСБ" (ROU) - "Маккаби" Тель-Авив (ISR);
    "Целе" (SVN) - "Слован" Братислава (SVK) vs "АПОЭЛ" (CYP) - "Петрокуб" (MDA);
    "Линкольн Ред Импс" (GIB) - "Карабах" (AZE) vs "Лудогорец" (BUL) - "Динамо" Минск (BLR);
    "Мальме" (SWE) - "Клаксвик" (FRO) vs ПАОК (GRE) - "Борац" Баня-Лука (BIH);
    "Санта-Колома" (І) - "Мидтьюлланд" (DEN) vs "Ференцварош" (HUN) - ТНС (WAL);
    "Паневежис" (LTU) - "Ягеллония" (POL) vs "Буде-Глимт" (NOR) - РФС (LVA)

Путь представителей лиг

  • "Славия" Прага vs "Юнион Сент-Жилуаз";
    "Лилль" vs "Лугано" - "Фенербахче";
    "Динамо Киев" - "Партизан" Белград vs "Рейнджерс";
    "Зальцбург" vs "Твенте"

Ориентировочные даты матчей: первые игры - 6/7 августа, ответные матчи: 13 августа. Победители раунда пройдут в третий раунд плей-офф Лиги чемпионов, побежденные на Пути чемпионов попадают в плей-офф Лиги Европы, зато проигравшие команды из другой сетки попадают сразу в групповой этап второго по значимости еврокубка.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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MaximSK (Киев)
22.07.2024 в 14:29
Могло быть хуже, Лилль и Зальцбург выглядят для нас более устрашающе, с Рейнджерсом в гостях будет очень трудно играть, дома можно на равных сыграть.
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
22.07.2024 в 14:29
Могло быть хуже, Лилль и Зальцбург выглядят для нас более устрашающе, с Рейнджерсом в гостях будет очень трудно играть, дома можно на равных сыграть.
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Не люблю футбол (Хорол)
22.07.2024 в 13:54
Рейнджерс пройде Партизан
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