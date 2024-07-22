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Жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЧ. Зальцбург сыграет с Твенте, а Моуринью может сыграть с Лиллем
34 команды узнали своих соперников в следующем раунде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Всего в процедуре жребия приняли участие 34 команды, которые были разделены на два пути - путь чемпионов (24 команды) и путь представителей лиг (10 команд). На каждом пути клубы также были поделены на две группы - сеяные и несеяные.
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Результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Путь чемпионов
- "Шэмрок Роверс" (IRL) - "Спарта" Прага (CZE) vs "ФКСБ" (ROU) - "Маккаби" Тель-Авив (ISR);
"Целе" (SVN) - "Слован" Братислава (SVK) vs "АПОЭЛ" (CYP) - "Петрокуб" (MDA);
"Линкольн Ред Импс" (GIB) - "Карабах" (AZE) vs "Лудогорец" (BUL) - "Динамо" Минск (BLR);
"Мальме" (SWE) - "Клаксвик" (FRO) vs ПАОК (GRE) - "Борац" Баня-Лука (BIH);
"Санта-Колома" (І) - "Мидтьюлланд" (DEN) vs "Ференцварош" (HUN) - ТНС (WAL);
"Паневежис" (LTU) - "Ягеллония" (POL) vs "Буде-Глимт" (NOR) - РФС (LVA)
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Путь представителей лиг
- "Славия" Прага vs "Юнион Сент-Жилуаз";
"Лилль" vs "Лугано" - "Фенербахче";
"Динамо Киев" - "Партизан" Белград vs "Рейнджерс";
"Зальцбург" vs "Твенте"
Ориентировочные даты матчей: первые игры - 6/7 августа, ответные матчи: 13 августа. Победители раунда пройдут в третий раунд плей-офф Лиги чемпионов, побежденные на Пути чемпионов попадают в плей-офф Лиги Европы, зато проигравшие команды из другой сетки попадают сразу в групповой этап второго по значимости еврокубка.
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