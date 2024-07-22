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Динамо огласило заявку на матч с Партизаном в Лиге чемпионов
Есть существенные потери
Фото: Динамо
Стала известна заявка киевского "Динамо" на первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против "Партизана".
Всего в список включено 24 футболиста. Стоит отметить отсутствие в нём Максима Дячука, Назара Волошина, Антона Царенко, Николая Михайленко, Валентина Рубчинского и Максима Брагару.
Вратари: Бущан, Моргун, Нещерет
Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Попов, Караваев, Михавко, Себальос, Тымчик
Полузащитники: Андриевский, Бражко, Буяльский, Диалло, Кабаев, Лонвейк, Пихаленок, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко
Нападающие: Ванат, Пономаренко, Супряга
Поединок "Динамо" - "Партизан" состоится завтра, 23 июля, в 21:00 по Киеву.
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