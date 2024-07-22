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Динамо огласило заявку на матч с Партизаном в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Есть существенные потери

Динамо огласило заявку на матч с Партизаном в Лиге чемпионов

Фото: Динамо

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Стала известна заявка киевского "Динамо" на первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против "Партизана".

Всего в список включено 24 футболиста. Стоит отметить отсутствие в нём Максима Дячука, Назара Волошина, Антона Царенко, Николая Михайленко, Валентина Рубчинского и Максима Брагару.

Вратари: Бущан, Моргун, Нещерет

Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Попов, Караваев, Михавко, Себальос, Тымчик

Полузащитники: Андриевский, Бражко, Буяльский, Диалло, Кабаев, Лонвейк, Пихаленок, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко

Нападающие: Ванат, Пономаренко, Супряга

Поединок "Динамо" - "Партизан" состоится завтра, 23 июля, в 21:00 по Киеву.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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