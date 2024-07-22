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Динамо лишилось полузащитника из-за травмы перед матчем против Партизана в ЛЧ

Лига Чемпионов

Неприятная потеря для киевлян

Динамо лишилось полузащитника из-за травмы перед матчем против Партизана в ЛЧ

Динамо Київ

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Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев получил частичное повреждение связок голеностопного сустава правой ноги. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Отмечается, что сроки восстановления 27-футболиста будут известны позже.

В прошлом сезоне Шепелев принял участие в 21 матче "бело-синих" в УПЛ, в которых отличился двумя забитыми голами.

Напомним, 23 июля состоится первый матч "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов против сербского "Партизана". Ответная игра состоится 31 июля.

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Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Александр Бураков
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