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Динамо лишилось полузащитника из-за травмы перед матчем против Партизана в ЛЧ
Неприятная потеря для киевлян
Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев получил частичное повреждение связок голеностопного сустава правой ноги. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.
Отмечается, что сроки восстановления 27-футболиста будут известны позже.
В прошлом сезоне Шепелев принял участие в 21 матче "бело-синих" в УПЛ, в которых отличился двумя забитыми голами.
Напомним, 23 июля состоится первый матч "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов против сербского "Партизана". Ответная игра состоится 31 июля.
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Источник:Динамо Київ
Опубликовал: Александр Бураков
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