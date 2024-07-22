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Михалик: Динамо уже пора начать громко заявлять о себе и на международной арене

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Очередная возможность для "бело-синих"

Михалик: Динамо уже пора начать громко заявлять о себе и на международной арене

ФК Динамо

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Бывший игрок "Динамо" Тарас Михалик высказался о предстоящем поединке киевлян против "Партизана" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Поскольку сезон в Украине еще не стартовал, то это будет первый официальный матч подопечных Александра Шовковского. Динамовцы довольно продуктивно на этот раз поработали на трансферном рынке, в частности, добавил креатива их действиям приход лидера "Днепра-1" Александра Пихаленка.

Как показали контрольные поединки на сборе в Австрии, киевляне стали действовать более разнообразно, чаще создают голевые моменты. Это радует. Однако беспокоит, что снова обороне не хватает надежности. Здесь есть еще, над чем работать.

Все же, одно дело – спарринги и совсем другое – Лига чемпионов. Убежден, что уже только статусность поединка в Люблине изрядно должна мотивировать динамовцев продемонстрировать свои лучшие качества. А поддержка 12 игрока поможет им не только сохранить свои ворота на «замке», но и забить.

Киевлянам уже пора начать громко заявлять о себе и на международной арене. Тем более, что "Партизан" для них – удобный соперник. Все предыдущие матчи динамовцев с "Партизаном" в еврокубках заканчивались в их пользу. Эту приятную традицию надо сохранить.

Первый поединок в противостоянии "Динамо" - "Партизан" состоится 23 июля в Люблине, ответный матч - 31 июля в Белграде.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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