Михалик: Динамо уже пора начать громко заявлять о себе и на международной арене

Бывший игрок "Динамо" Тарас Михалик высказался о предстоящем поединке киевлян против "Партизана" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Поскольку сезон в Украине еще не стартовал, то это будет первый официальный матч подопечных Александра Шовковского. Динамовцы довольно продуктивно на этот раз поработали на трансферном рынке, в частности, добавил креатива их действиям приход лидера "Днепра-1" Александра Пихаленка.

Как показали контрольные поединки на сборе в Австрии, киевляне стали действовать более разнообразно, чаще создают голевые моменты. Это радует. Однако беспокоит, что снова обороне не хватает надежности. Здесь есть еще, над чем работать.

Все же, одно дело – спарринги и совсем другое – Лига чемпионов. Убежден, что уже только статусность поединка в Люблине изрядно должна мотивировать динамовцев продемонстрировать свои лучшие качества. А поддержка 12 игрока поможет им не только сохранить свои ворота на «замке», но и забить.

Киевлянам уже пора начать громко заявлять о себе и на международной арене. Тем более, что "Партизан" для них – удобный соперник. Все предыдущие матчи динамовцев с "Партизаном" в еврокубках заканчивались в их пользу. Эту приятную традицию надо сохранить.