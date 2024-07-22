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Динамо - Партизан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

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Обновлено

Динамо - Партизан: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.07.2024 ⋊ Квалификация ЛЧ на UA-Футбол

Динамо - Партизан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

Фото: Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" под руководством Александра Шовковского официально входит в сезон 2024/25. Действующий вице-чемпион Украины в паре против сербского "Партизана" будет бороться за путевку в следующий раунд квалификации главного еврокубка.

Динамовцы провели достаточно содержательную подготовку к новой кампании в это межсезонье, хотя и подходят к этому противостоянию не в лучшем моральном состоянии. Поскольку, на прошлой неделе на тренировочном сборе "Динамо" уступило берлинскому "Униону" - 2:3.

При этом, до этого киевский коллектив в рамках товарищеских игр одержал две победы подряд: против южноафриканского "Мамелоди Сандаунз" (1:0) и датского "Брондбю" (4:0).

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Матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Партизан" состоится во вторник, 23-го июля 2024-го года, в 21:00. Встреча пройдет в польском Люблине на "Арене Люблин".

Трансляция поединка будет доступна на телеканалах "2+2" и "Динамо TV". Также эту встречу покажет клубный Youtube-канал "бело-синих" - "Динамо Киев".

Трансляция матча
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Трансляція матчу Динамо - Партизан
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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