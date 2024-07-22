Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Партизан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ
Динамо - Партизан: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.07.2024 ⋊ Квалификация ЛЧ на UA-Футбол
Фото: Динамо
Киевское "Динамо" под руководством Александра Шовковского официально входит в сезон 2024/25. Действующий вице-чемпион Украины в паре против сербского "Партизана" будет бороться за путевку в следующий раунд квалификации главного еврокубка.
Динамовцы провели достаточно содержательную подготовку к новой кампании в это межсезонье, хотя и подходят к этому противостоянию не в лучшем моральном состоянии. Поскольку, на прошлой неделе на тренировочном сборе "Динамо" уступило берлинскому "Униону" - 2:3.
При этом, до этого киевский коллектив в рамках товарищеских игр одержал две победы подряд: против южноафриканского "Мамелоди Сандаунз" (1:0) и датского "Брондбю" (4:0).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Партизан" состоится во вторник, 23-го июля 2024-го года, в 21:00. Встреча пройдет в польском Люблине на "Арене Люблин".
Трансляция поединка будет доступна на телеканалах "2+2" и "Динамо TV". Также эту встречу покажет клубный Youtube-канал "бело-синих" - "Динамо Киев".
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Источник: у Днепра-1 появился шанс продолжить своё существование
- Источник: Исполком УАФ проголосовал за проведение Турнира четырех в УПЛ
- Сборная Украины вышла ½ Евро U19 в четвертый раз. Финал был всего один
- ЛЧ. Ордабасы Беседина, Макаренко и Пластуна вылетел от сенсационного чемпиона Молдовы, Демченко тоже аут
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Сегодня Динамо узнает имя следующего потенциального еврокубкового соперника. Это будет либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы