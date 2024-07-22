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ЛЧ. Динамо начинает против прямого конкурента, поляки также в игре, внимание к туркам и швейцарцам
Анонс первых матчей второго квалификационного раунда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на четырнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; проигравшие с пути чемпионов переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на путь чемпионов; проигравшие с пути представителей лиг переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на основной путь.
Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.
В первую очередь нас здесь интересует матч с участием вице-чемпиона Украины – киевского "Динамо". Пикантности добавляет тот факт, что сыграем против представителя прямого конкурента в Таблице коэффициентов – "Партизана" из Сербии. Об этом матче подробнее – в отдельном анонсе.
Эта пара определяет сильнейшего на пути представителей лиг. Интересно, что неудачник пары "Динамо"/"Партизан" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с неудачником другой пары пути представителей лиг "Лугано" (Швейцария)/"Фенербахче" (Турция).
На пути чемпионов выделяется пара с участием "Ягеллонии" – представителя одного из трех наших прямых конкурентов в Таблице коэффициентов. ПАОК – команда, за результатами которой следим в контексте борьбы в рейтинге клубов ("Шахтер" может претендовать на место в лиговом этапе Лиги чемпионов 2025/26).
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Паневежис" (Литва) 18:00 „Ягеллония“ (Польша);
- "Динамо" (Киев, Украина) 21:00 „Партизан“ (Сербия).
- ПАОК (Греция) 20:30 "Борац" (Босния и Герцеговина).
Также следим за теми парами, где определяются соперники или потенциальные соперники команд, которые являются нашими конкурентами в борьбе за те или иные позиции в рейтинге.
- "Буде-Глимт" (Норвегия) 18:00 РФШ (Латвия) - определяется потенциальный соперник „Ягеллонии“ в Лиге чемпионов;
- "Мальме" (Швеция) 20:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова) – определяется потенциальный соперник ПАОКа (Греция);
- FCSB (Румыния) 20:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – определяется потенциальный соперник "Ягеллонии" (Польша) в Лиге Европы;
- "Лугано" (Швейцария) 21:30 „Фенербахче“ (Турция) – определяется потенциальный соперник „Динамо“ (Украина) или „Партизана“ (Сербия).
Остальные матчи
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 19:00 „Карабах“ (Азербайджан);
- АПОЭЛ (Кипр) 20:00 "Петрокуб" (Молдова);
- "УЭ Санта Колома" (Андорра) 21:00 „Мидтьюлланн“ (Дания);
- "Ференцварош" (Венгрия) 21:00 „Нью-Сейнтс“ (Уэльс);
- "Шемрок Роверс" (Ирландия) 22:00 „Спарта“ (Чехия).
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- "Лудогорец" (Болгария) 20:30 „Динамо“ (Минск, Беларусь);
- "Целье" (Словения) 21:15 „Слован“ (Словакия).
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