Шовковский: Динамо отказалось от всех официальных мероприятий в матчах с Партизаном

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский перед первым матчем с сербским "Партизаном" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пообщался с представителями СМИ.

- Доброго вечера. Не буду ходить долго вокруг, а сразу с вашего позволения сделаю небольшое заявление. Мы полностью поддерживаем законы УЕФА и принципы честной игры и всегда относимся с уважением к соперникам, всячески демонстрируя это как на футбольном поле, так и до, во время и после матчей.

Вы отлично знаете, что в нашей стране уже третий год идет война. Каждый день наши люди, дети погибают под российскими ударами и ракетами. Наш клуб не отделяет себя от народа Украины, постоянно поддерживая наших защитников и людей, пострадавших от российской агрессии в этот непростой период. Футболисты во время выступлений на евроарене пытаются поднять боевой дух наших защитников и пострадавших от ее последствий людей. Многие из них – давние поклонники и фанаты киевского "Динамо".

Мы с огромным, мягко говоря, непониманием восприняли поездку ФК "Партизан" в Москву на товарищеский, "братский" турнир, где они провели серию матчей против местных клубов и выражали знаки солидарности с теми, кто ведет против нас агрессивную, захватническую войну. оккупируя наши земли, разрушая наши города и села, убивая и увечая наших людей и детей. Особенно учитывая четкое решение УЕФА исключить российские клубы из всех международных соревнований в Европе, принятое немедленно после начала полномасштабной агрессии.

Мы специально не делали никаких публичных заявлений на этот счет, чтобы не разжигать рознь перед матчем. Но учитывая все вышеперечисленные обстоятельства, мы вынуждены отказаться от всех официальных мероприятий. Наша позиция базируется исключительно на действиях ФК "Партизан" (Белград), который поехал на турнир в страну, которая атакует и убивает граждан нашей страны. Мы считаем эти действия недружественными по отношению к нашему клубу и нашей стране.

Несмотря на все сказанное выше, команда полностью сосредоточена на подготовке и хочет проявить свои профессиональные качества, которые мы стремимся продемонстрировать в игре с "Партизаном", полностью соблюдая правила УЕФА, Fair play и честной игры. Я прошу больше к этим вопросам не возвращаться. На все ваши вопросы, которые могут быть по этому поводу, я отвечать не буду. Я отвечу исключительно на вопросы, касающиеся команды и ее подготовки к этому матчу.

- Какие прогнозы по восстановлению Владимира Шепелева?

- К сожалению, это произошло в последний день, и у него достаточно болезненная травма голеностопа. Не могу сказать, сколько он пропустит, но, думаю, он вылетел недели на две точно.

- Есть ли еще какие-нибудь потери в команде? Все ли готовы к матчу?

- Вы знаете, что два наших игрока сейчас находятся в расположении сборной Украины U19. Команда заняла второе место в своей группе и вышла в полуфинал, где продолжает борьбу. Все игроки команды U19 и уже принадлежащие к первой команде проявили себя на этом турнире неплохо. Именно благодаря своим действиям они смогли одолеть сборную Италии – чемпиона Европы. Желаем им удачного выступления.

Еще трое игроков, принадлежащих "Динамо", готовятся к Олимпиаде в Париже. Это Рубчинский, Брагару и Михайленко. Мы не можем на них рассчитывать.

– Ваш соперник уже проводил официальные матчи этого сезона, вы – еще нет. Является ли это преимуществом для Партизана над Динамо?

– Непросто ответить на этот вопрос. Только игра может дать ответ. Но мы отлично проанализировали действия нашего соперника и имеем план на игру. Я думаю, есть понимание того, как мы будем действовать. Полагаю, что мы подготовлены достаточно неплохо, но, повторюсь, игра все покажет.