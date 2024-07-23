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Сергей Чуйченко: Динамо обязано проходить сербскую команду

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Польский Люблин станет временной домашней ареной динамовцев

Сергей Чуйченко: Динамо обязано проходить сербскую команду

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший форвард "Днепра", "Полиграфтехники"/"Александрии", "Ворсклы", "Нефтяника" и "Металлиста" Сергей Чуйченко рассказал о своих ожиданиях от сегодняшнего матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" (Киев) - "Партизан" ( Белград), который пройдет в польском Люблине.

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- Прежде всего хочу сказать, что "Динамо" по классу сильнее клубов, представляющих сербский футбол, - убежден Чуйченко. - Тем более, что у нас более техничные футболисты. Думаю, они надлежащим образом настроятся на первую игру с "Партизаном", чтобы в ней сделать задел и в повторной играть было легче.

- Как бы охарактеризовали сербский футбол в целом?

– Сербы играют от обороны, действуя плотно и жестко, не давая разбежаться сопернику. Яркого футбола в исполнении сербских футболистов (по крайней мере за последние годы) я не видел. В их игре больше борьбы, единоборств. Думаю, что в поединке с динамовцами "Партизан" будет применять тактику с акцентом на игру от обороны, пытаясь поймать свой шанс в контратаках. Однако повторюсь: за счет класса футболистов и благодаря хорошему усилению в первом поединке "Динамо" обязано проходить сербскую команду.

- Рискнете сделать прогноз на игру?

- Конечно. 2:1 в пользу "Динамо".

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