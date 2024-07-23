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Динамо - Партизан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Динамо - Партизан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Киевское "Динамо" готовится стартовать в отборочном цикле к главному еврокубку. Первым соперником (верим, что не последним в Лиге чемпионов) "бело-синих" станет сербский "Партизан". Первая встреча в рамках второго раунда квалификации пройдет в польском Люблине. Номинальным хозяином выступят именно киевляне.
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Второй раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 23-е июля
Польша, Люблин. "Арена Люблин"
Арбитр: Кристиан Дингерт (Германия)
"Динамо" 21:00 "Партизан"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2, Динамо TV, Youtube-канал "Динамо Київ"
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