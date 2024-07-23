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Динамо - Партизан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Динамо - Партизан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Динамо - Партизан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Киевское "Динамо" готовится стартовать в отборочном цикле к главному еврокубку. Первым соперником (верим, что не последним в Лиге чемпионов) "бело-синих" станет сербский "Партизан". Первая встреча в рамках второго раунда квалификации пройдет в польском Люблине. Номинальным хозяином выступят именно киевляне.

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Второй раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 23-е июля

Польша, Люблин. "Арена Люблин"

Арбитр: Кристиан Дингерт (Германия)

"Динамо" 21:00 "Партизан"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2, Динамо TV, Youtube-канал "Динамо Київ"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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