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Тренер Партизана: Динамо смотрится неплохо, они провели серьёзную подготовку
Оценка "бело-синих" от их будущего соперника
sportklub.n1info.rs.
Наставник сербского "Партизана" Александар Станоевич поделился ожиданиями перед поединком с киевским "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
"Редко выпадает такая возможность сыграть в отборочных матчах Лиги чемпионов. Мы играем против большого и хорошего клуба и команды, но мы также хотим что-то сделать.
Я не сомневаюсь, я знаю, какие 11 игроков выйдут на поле завтра.
"Динамо" смотрится неплохо, они провели серьёзную подготовку и будут серьёзным препятствием. Это физически доминантная команда, которая имеет отличные технические качества. У них тоже есть определённые недостатки, но я говорил об этом со своими игроками. Мы должны следить за их группой атаки, потому что свои атаки они завершают с большим количеством игроков в штрафной площади соперника.
Каждый счет в выездном матче, который вы отыгрываете дома, является положительным. Иногда можно получить положительный результат и не знать, сможешь ты пройти дальше или нет. Я не смотрю на это лишь с точки зрения ничьей или победы", – приводит слова Станоевича SportKlub.
Начало встречи - 23 июля, в 21:00 по киевскому времени.
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