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Тренер Партизана: Динамо смотрится неплохо, они провели серьёзную подготовку

Лига Чемпионов

Оценка "бело-синих" от их будущего соперника

Тренер Партизана: Динамо смотрится неплохо, они провели серьёзную подготовку

sportklub.n1info.rs.

Новина українською

Наставник сербского "Партизана" Александар Станоевич поделился ожиданиями перед поединком с киевским "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Редко выпадает такая возможность сыграть в отборочных матчах Лиги чемпионов. Мы играем против большого и хорошего клуба и команды, но мы также хотим что-то сделать.

Я не сомневаюсь, я знаю, какие 11 игроков выйдут на поле завтра.

"Динамо" смотрится неплохо, они провели серьёзную подготовку и будут серьёзным препятствием. Это физически доминантная команда, которая имеет отличные технические качества. У них тоже есть определённые недостатки, но я говорил об этом со своими игроками. Мы должны следить за их группой атаки, потому что свои атаки они завершают с большим количеством игроков в штрафной площади соперника.

Каждый счет в выездном матче, который вы отыгрываете дома, является положительным. Иногда можно получить положительный результат и не знать, сможешь ты пройти дальше или нет. Я не смотрю на это лишь с точки зрения ничьей или победы", – приводит слова Станоевича SportKlub.

Начало встречи - 23 июля, в 21:00 по киевскому времени.

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Источник:
SportKlub
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gican85 (Киев)
23.07.2024 в 11:02
Гей-гей, не надо заглядываться на красивеньких динамоских парней - просто в футбольчик с ними сыграйте
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
23.07.2024 в 11:02
Гей-гей, не надо заглядываться на красивеньких динамоских парней - просто в футбольчик с ними сыграйте
Ответить
0
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