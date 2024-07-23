Тренер Партизана: Динамо смотрится неплохо, они провели серьёзную подготовку

Наставник сербского "Партизана" Александар Станоевич поделился ожиданиями перед поединком с киевским "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Редко выпадает такая возможность сыграть в отборочных матчах Лиги чемпионов. Мы играем против большого и хорошего клуба и команды, но мы также хотим что-то сделать.

Я не сомневаюсь, я знаю, какие 11 игроков выйдут на поле завтра.

"Динамо" смотрится неплохо, они провели серьёзную подготовку и будут серьёзным препятствием. Это физически доминантная команда, которая имеет отличные технические качества. У них тоже есть определённые недостатки, но я говорил об этом со своими игроками. Мы должны следить за их группой атаки, потому что свои атаки они завершают с большим количеством игроков в штрафной площади соперника.

Каждый счет в выездном матче, который вы отыгрываете дома, является положительным. Иногда можно получить положительный результат и не знать, сможешь ты пройти дальше или нет. Я не смотрю на это лишь с точки зрения ничьей или победы", – приводит слова Станоевича SportKlub.