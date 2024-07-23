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Тренер Партизана о Динамо: Физически доминирующая команда, быстрая, прямая, технически качественная. Играем против большого клуба
Александар Станоевич высказался о сопернике
Partizan
Наставник сербского коллектива описал особенности игры киевлян.
“Нечасто выпадает возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Мы играем против большого клуба и команды, но у нас есть желание что-нибудь сделать. Мы выходим на этот матч с большой мотивацией".
"Это физически доминирующая команда, достаточно быстрая и прямая. Они технически очень качественные. У них также есть некоторые недостатки, но об этом мы будем говорить с игроками. Нас ждет напряженный матч. "Динамо" входит в штрафную соперника большим количеством игроков.
У меня нет никаких дилемм по составу. Мы его уже определили. Выходим на поле с четкой картиной того, чего мы хотим. Увидим, когда закончится игра. Тогда, вне зависимости от результата, почувствуете, можете ли вы пройти или нет”, – сказал специалист.
Первая встреча состоится сегодня в 21.00.
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