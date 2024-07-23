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Тренер Партизана о Динамо: Физически доминирующая команда, быстрая, прямая, технически качественная. Играем против большого клуба

Лига Чемпионов
Обновлено

Александар Станоевич высказался о сопернике

Тренер Партизана о Динамо: Физически доминирующая команда, быстрая, прямая, технически качественная. Играем против большого клуба

Partizan

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Наставник сербского коллектива описал особенности игры киевлян.

“Нечасто выпадает возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Мы играем против большого клуба и команды, но у нас есть желание что-нибудь сделать. Мы выходим на этот матч с большой мотивацией".

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"Это физически доминирующая команда, достаточно быстрая и прямая. Они технически очень качественные. У них также есть некоторые недостатки, но об этом мы будем говорить с игроками. Нас ждет напряженный матч. "Динамо" входит в штрафную соперника большим количеством игроков.

У меня нет никаких дилемм по составу. Мы его уже определили. Выходим на поле с четкой картиной того, чего мы хотим. Увидим, когда закончится игра. Тогда, вне зависимости от результата, почувствуете, можете ли вы пройти или нет”, – сказал специалист.

Первая встреча состоится сегодня в 21.00.

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Источник:
Тelegraf
Опубликовал: Александр Симченко
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