Моуриньо одной команды. Александар Станоевич начинает с Партизаном в третий раз

В июне в 50-летнем возрасте Александар Станоевич стал главным тренером "Партизана" в третий раз. Добавьте каденции как игрока и ассистента главного тренера - и получается карьера клубной легенды. Логично, что болельщики его очень любят. Но эксперты ожидали от его тренерской карьеры гораздо большего. Уж точно - не вывода, что не способен больше тренировать никого, кроме "гробарей".

Сербский Моуриньо к лучшему и к худшему

В 36-летнем возрасте он стал самым молодым главным тренером в истории клуба - и сразу же выиграл чемпионат. Хотя и был назначен в апреле, и требовалось всего лишь удержать преимущество. Той же осенью он стал первым сербским тренером, тренировавшим сербский клуб в групповом турнирe Лиги Чемпионов. То участие для "Партизана" было вторым в истории и последним на данный момент.

Далее он выиграл еще один чемпионат, Кубок. Болельщики скандировали его имя на матче во время ссоры с президентом клуба, обвинявшего его и спортивного директора Младена Крстаича в неудачных результатах. Его увольнение встретили яростными протестами.

Тогда эксперты называли его "сербским Жозе Моуриньо", лучшим тренером страны. Пророчили ему блестящую карьеру на высоком европейском уровне. Хвалили за организованную игру его команды, особенно в обороне, за скрупулезное изучение соперников и глубокое понимание тактики, за трудолюбие (он сам заявлял, что "24 часа в сутки в работе").

Однако с тех пор карьера Станоевича была полна неправильных решений, плохих результатов, провалов. Он сразу же поехал не в Европу, а в Китай. Попробовал в хайфском "Маккаби", где продержался лишь несколько месяцев - и вновь в Китай. Попробовал в ПАОКе, где даже не успел потренировать ни в одном матче лиги - и Саудовская Аравия, вновь Китай, причем Второй дивизион.

В "Маккаби" и ПАОКе он выглядел инородным телом. Растерянным, нервным, запутавшимся. Будто совершенно разучился тренировать. Проявлял там худшие качества Моуриньо - обрушивался с критикой на прессу, судейство, своих же игроков, особенно лидеров. Не находил общий язык с игроками. Метался между тактическими схемами, не находя подходящую.

В Хайфе он продержался до декабря. А в Салониках поработал лишь в матчах Лиги Европы против донецкого "Олимпика" (1:0, 1:1), и его сменщик Разван Луческу заявил, что нашел в команде "выжженную землю".

Он уже почти подписал контракт с египетским "Замалеком", но затем президент клуба заявил: "Я не собирался подписывать его. Это был трюк с целью выяснить, кто является врагами клуба. И я раскрыл их сразу же и для всех".

Во второй каденции в "Партизане" в 2020-22 годах он приблизился к "Црвене Звезде" так, как никто за последние семь лет не приближался. Набрал 98 очков в сезоне из 37-ми туров, 95 - в сезоне из 38-ми (при не более 78-ми после него). Но ненавистный соперник постоянно набирал больше. Хотя бы удалось выйти в 1/8 финала Лиги Конференций, где уступил "Фейеноорду".

В 2023-ем году он успел потренировать турецкий "Коньяспор". Начал плохо, завершил ужасно (ничья и четыре поражения, близость к зоне вылета) и был уволен осенью, посредине кое-что получалось, и сезон 2022/23 был завершен на восьмом месте. Но вряд ли такая каденция подняла его акции. Скорее наоборот. Оставалось лишь вернуться домой.

Борьба за дом

А дом тем временем разваливается. Трофеев не было с сезона 2018/19, что для клуба такого калибра в Сербии катастрофа. В сезоне 2022/23 команда заняла лишь четвертое место - провал на уровне четвертого места киевского "Динамо" в УПЛ тогда же, если не хуже. Бардак в руководстве и калейдоскоп тренеров не прекращаются. Долги выросли почти в три раза. До "Црвены Звезды" уже пропасть.

Дошло до того, что перед началом сезона 2023/24 один из ветеранов "Партизана" Бибрас Натхо заявил, что шансы отобрать чемпионский титул у "Звезды" - не более одного процента. Такое заявление разозлило "гробарей". И как раз полсезона команда опровергала заявление Бибраса, лидируя в лиге. "Звезда" даже уволила своего тренера. Но в итоге выиграла чемпионат с разрывом в 18 очков.

Уже этим летом "Звезда" забрала двух талантливых игроков из юношеской команды "Партизана", в том числе и капитана. Совершенно невероятное развитие событий в былые времена, но теперь экономическая разница между клубами слишком велика.

Хотя бы удалось занять второе место и благодаря подъему Сербии в Таблице Коэффициентов вернуться в Квалификацию Лиги Чемпионов впервые с сезона 2016/17. Очень важно после сезона 2023/24 с проходом азербайджанского "Сабаха" в Квалификации Лиги Конференций лишь в серии пенальти, затем 0:6 от "Норшелланна" и окончанием Евросезона в августе.

Станоевича назначили лишь шестого июня. Причем сам он признает, что еще за несколько дней до этого даже не думал о возможности возвращения. "У меня сейчас не те ощущения, которые были, когда я вернулся впервые. Тогда прошли десять лет, теперь - два. Теперь мне кажется, что я и не уходил. Я сделал ошибку, уйдя два года тому, и вернулся, чтобы довершить начатое".

Ему пришлось разгребать немалые завалы. На первый сбор в Словению он повез 36 игроков. Причем заявляя, что с его предыдущей каденции остались лишь 20 процентов. Там еще и умудрился проиграть скромной местной команде "Браво". Также пришлось искать замену одному из лидеров команды Самеду Баждару, проданному в Испанию. А лучший бомбардир Матеус Салданья сидит на чемоданах.

Александар уже несколько раз жаловался на недостаток времени для подготовки к сезону. Успел пожаловаться и на судейство, конкретно - на назначения судей. И на увеличение числа игроков моложе 22-ух лет в стартовом составе в лиге до двух. Причем в довольно жесткой форме.

"Болельщики "Партизана" знают, что я буду идти до конца. Пусть никто не спрашивает о моих мотивах, отношениях. Я - дитя "Партизана", и за него пойду до конца". Воинственно настроен.

Первый официальный матч сезона (в лиге) был выигран. Но "Напредак" не пропускал до 93-ей минуты. Станоевич остался игрой совершенно недоволен. "Мы были бессильными в атаке. Вы знаете мой стиль, манеру игры - динамичную, бешеную. Но мы сейчас к такой не готовы. Даже не близко. Это не "Партизан". Если мы и далее будем играть так - упадем на первой же перепоне".

"Мы должны быть яростными в каждой атаке, завершать каждую ударом, шансом забить. Должны быть более быстрыми, агрессивными, лютыми. Титул завоевывается бешеной энергией, желанием, самоотдачей".

Восстановление дома

Все же позитив присутствует. Снят трансферный бан, наложенный за долги. Удалось быстро усилиться на позициях, которые тренер считал приоритетными. Прежде всего - центрального защитника. Босниец Муякич пришел из "Анкарагюджю", также опорник Арриага из "Миннесоты", играющей в МЛС, уже выходят с первых минут. На пути также левый защитник, ищут еще одного опорника.

"Я всегда строю с обороны, так легче. Вы знаете, какое внимание я уделяю обороне. И этой команде как раз не хватало прежде всего обороны". А еще и арендован у "Базеля" форвард Йованович, воспитанник "Партизана".

Репутация Станоевича в Сербии до сих пор высока. Ненад Лалатович, бывший тренер "Црвены Звезды" (а также "Зари"), заявил: "Он - лучший тренер в лиге. Он всегда выкладывается на 200 процентов. Все против него. Он раздражает людей, потому что борется за свой клуб. Он - наибольшее усиление "Партизана", и я очень рад, что он вернулся в сербский футбол".

С другой стороны, бывший игрок "Звезды" Драгиша Бинич говорит: "Мне уже надоело слушать его постоянное нытье, а сезон еще даже не начался. Он делает все, как и в предыдущий раз, создает негативную атмосферу и хаос". Так что ему еще нужно многое доказать. Делами, не словами.

Станоевич рад, что не получил в соперники настоящего Моуриньо. "Динамо" намного удобнее для нас". Правда, в нынешнем состоянии "Партизана" для него не удобен никто. Впрочем, как и для "Динамо". Оба клуба и оба тренера, оба Александра ищут свой путь в своих родных, любимых клубах. Найдут ли? Вернет ли сербский дни праймового сербского Моуриньо?

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