Капитан Партизана: Динамо - фаворит. Это снимает давление

Капитан "Партизана" Светозар Маркович высказался в преддверии первого матча в противостоянии с киевским "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Динамо" — отличная команда, против которой, конечно, будет непросто играть, но мы сделаем все возможное, чтобы как можно лучше подготовиться и постараться победить. Тот факт, что они являются фаворитами, безусловно, снимает давление.

Очень качественная команда, как коллективно, так и индивидуально. О том же Ярмоленко много говорить не надо.

Победа была бы лучшим вариантом, естественно. Но ничья перед приездом в Белград нас, безусловно, тоже устроила бы", - цитирует Марковича SportKlub.

Матч "Динамо" - "Партизан" состоится сегодня, 23 июля, в Люблине. Начало - в 21:00 по Киеву.