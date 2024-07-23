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Капитан Партизана: Динамо - фаворит. Это снимает давление
Сербский клуб не против ничейного результата
ФК "Партизан"
Капитан "Партизана" Светозар Маркович высказался в преддверии первого матча в противостоянии с киевским "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
"Динамо" — отличная команда, против которой, конечно, будет непросто играть, но мы сделаем все возможное, чтобы как можно лучше подготовиться и постараться победить. Тот факт, что они являются фаворитами, безусловно, снимает давление.
Очень качественная команда, как коллективно, так и индивидуально. О том же Ярмоленко много говорить не надо.
Победа была бы лучшим вариантом, естественно. Но ничья перед приездом в Белград нас, безусловно, тоже устроила бы", - цитирует Марковича SportKlub.
Матч "Динамо" - "Партизан" состоится сегодня, 23 июля, в Люблине. Начало - в 21:00 по Киеву.
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