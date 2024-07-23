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Нинкович: Не уверен, насколько игроки Динамо смогут сконцентрироваться перед матчем с Партизаном

Лига Чемпионов
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Комментарий экс-динамовца

Нинкович: Не уверен, насколько игроки Динамо смогут сконцентрироваться перед матчем с Партизаном

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Милош Нинкович поделился ожиданиями от первого матча киевлян с "Партизаном" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Самое главное для "Партизана" — не проиграть первую игру, потому что тогда в ответном матче дома возможно всё. Я не уверен, насколько игроки "Динамо" смогут сконцентрироваться, учитывая, что они переживают сложную ситуацию. Думаю, что тренер Шовковский придерживается крайне сложной системы подготовки, а это значит, что в начале сезона ни один игрок не будет свежим. Если всё сложится воедино - "Партизан" может показать хороший результат.

Ответный матч без болельщиков? Если в первые 15 минут что-то пойдет не так, фанаты могут быть недовольны, и это станет дополнительной нагрузкой для игроков. Поэтому пустые трибуны могут быть преимуществом. В первом поединке "Партизан" не должен прижиматься к воротам играть на ничью. По личному опыту, всякий раз, когда моя команда это делала - она проигрывала", - сказал Нинкович в интервью Sportklub.

Напомним, игра "Динамо" - "Партизан" пройдёт сегодня, 23 июля, в Люблине. Начало - в 21:00 по Киеву.

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Источник:
Sportklub
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
23.07.2024 в 15:35
Які порожні трибуни, що ти мелеш?
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Комментарии 3
Василь з конопель (Амстердам )
23.07.2024 в 15:35
Які порожні трибуни, що ти мелеш?
Ответить
0
1
Dr. House (Поділля)
23.07.2024 в 15:48
Матч-відповідь без глядачів
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0
1
Василь з конопель (Амстердам )
23.07.2024 в 16:11
Яких глядачів?
 
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