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Нинкович: Не уверен, насколько игроки Динамо смогут сконцентрироваться перед матчем с Партизаном
Комментарий экс-динамовца
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Динамо" Милош Нинкович поделился ожиданиями от первого матча киевлян с "Партизаном" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
"Самое главное для "Партизана" — не проиграть первую игру, потому что тогда в ответном матче дома возможно всё. Я не уверен, насколько игроки "Динамо" смогут сконцентрироваться, учитывая, что они переживают сложную ситуацию. Думаю, что тренер Шовковский придерживается крайне сложной системы подготовки, а это значит, что в начале сезона ни один игрок не будет свежим. Если всё сложится воедино - "Партизан" может показать хороший результат.
Ответный матч без болельщиков? Если в первые 15 минут что-то пойдет не так, фанаты могут быть недовольны, и это станет дополнительной нагрузкой для игроков. Поэтому пустые трибуны могут быть преимуществом. В первом поединке "Партизан" не должен прижиматься к воротам играть на ничью. По личному опыту, всякий раз, когда моя команда это делала - она проигрывала", - сказал Нинкович в интервью Sportklub.
Напомним, игра "Динамо" - "Партизан" пройдёт сегодня, 23 июля, в Люблине. Начало - в 21:00 по Киеву.
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