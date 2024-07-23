Стефан Решко: Победы над Партизаном в 1976-м должны стать образцом для нынешнего Динамо

Сегодня в польском Люблине футболисты киевского "Динамо" сыграют свой первый матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В рамках второго квалификационного раунда команда Александра Шовковского встретится на "Люблин Арене" с серебряным призером чемпионата Сербии белградским "Партизаном".

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С этим соперником динамовская команда в своей истории уже встречалась дважды – в Кубке чемпионов сезона-1976/77 и Лиге Европы сезона-2017/18. О перипетиях первого из противостояний корреспондент UA-Футбол попросил вспомнить одного из его участников – защитника "Динамо" Стефана Решко.

– Чем запомнились вам поединки с "Партизаном" в сентябре 1976-го?

– Дома мы выиграли 3:0, а в гостях 2:0. Мы не боялись, а уважали противника, ведь "Партизан" тогда был одним из лучших клубов Югославии. Югославский футбол, как известно, в ту пору находился на высоком уровне в Европе. Когда в первом матче в Киеве мы уверенно победили, забив три "сухих" мяча, то через две недели в Белград ехали спокойными. Отправлялись туда, чтобы выигрывать и проходить в следующий раунд соревнований. И все же были настроены на серьезную игру, во время которой 70-тысячный стадион кричал, ревел – там ведь болельщики довольно горячие. "Партизан" – хорошая команда, но и у нас тоже команда была хорошей (улыбается). "Динамо" это и доказало на белградском стадионе, отличившись двумя голами. Это говорит не столько о слабости "Партизана", как о силе "Динамо". Поэтому счет 5:0 по сумме двух матчей красноречиво показал, что преимущество было на нашей стороне.

– Судя по счетам в обоих матчах особых проблем белградская команда "Динамо" не создала?

– Не создала. Считаю, что все определилось в Киеве. Выиграв 3:0, мы сделали хороший задел перед ответной игрой. Иметь такой запас в мячах – и можно без чрезмерных волнений отправляться на выезд. И не только в Югославию, но и в Голландию или Германию. Да и сейчас такое преимущество тоже позволяет быть более спокойным перед вторым матчем.

- В домашнем поединке с "Партизаном" в воротах динамовцев играл Михаил Москаленко, для которого встреча стала единственной еврокубковой в карьере. Его помнят разве что только скрупулезные болельщики со стажем...

- Да, помню его – высокий и худощавый голкипер. Хороший парень, который был дублером Евгения Рудакова. Тогда конкуренцию выигрывал здорово игравший Женя. Так что Москаленко трудно было конкурировать с Рудаковым. А вот почему тогда в киевском матче его не было в воротах – уже и не припомню. По-видимому, у него была травма. Что касается Москаленко, то в первом матче с "Партизаном" он "отстоял" нормально. Тем более что в Киеве белградская команда не имела возможности много атаковать. Да и вообще дома вратарям легче играть. А вот в ответном матче в Белграде в "рамке" уже появился Рудаков и стал лучшим в нашем составе. Даже пенальти отразил.

- С "Партизаном" ваша команда встречалась всего через полтора месяца после возвращения из Олимпиады-1976, выступление в которой, несмотря на завоеванную бронзу, было признано неудачным и привело к конфликту в киевском "Динамо"…

– Именно так и было. С белградцами нам нужно было играть вскоре после возникшего недоразумения с тренерами в динамовском клубе. Лобановский и Базилевич нас в ту пору немного "загнали", что и привело к нему. Мы тогда сказали, что если бы динамовцам в составе олимпийской сборной СССР пришлось играть с ГДР после наших осенних матчей с "Партизаном" и греческим ПАОКом (его мы также обыграли по сумме двух матчей – 4:0 и 2:0), то проигрыша 1 :2 точно не было бы! Мы ведь отдохнули после непомерных нагрузок, к тому же Базилевич ушел из команды, а ту программу подготовки сняли. Да и Лобановский стал по-другому к этому процессу относиться. Так что ближе к концу сезона-1976 футболисты "Динамо" подошли к своей оптимальной форме. Поединки с "Партизаном" стали первыми успехами на пути к удачному сезону-1977. И хотя наша команда не смогла пробиться в финал Кубка чемпионов, проиграв в полуфинальном противостоянии менхенгладбахской "Боруссии" (1:0 и 0:2), нам удалось порадовать болельщиков в чемпионате СССР, став чемпионом.

- Какие определяющие качества сербских футболистов вы бы выделили?

– Они индивидуально сильны в техническом плане. Техника югославов уже тогда была лучше, чем у представителей многих стран Восточной Европы – поляков, чехов, румын. Да и с "физикой" у них было все хорошо. В Югославии всегда были одаренные игроки. Один из них – Драган Джаич из "Црвены Звезды", полтора десятка лет выступавший за национальную сборную. Он был в то время одним из лучших нападающих Европы. Вообще югославский, а ныне сербский футбол имеют немало хороших качеств. И это следует учитывать.

– С тех пор сербский футбол изменился?

– Я не слишком отслеживаю события в сербском футболе. Тем более сейчас. Однако, могу сказать, что на чемпионате Европы в Германии сербы выступили слабо. В отличие от последних четырех десятилетий прошлого столетия, когда спорт в целом и футбол в частности в Югославии был на высоком уровне. Югославские футболисты играли в ведущих европейских клубах – таком, как "Реал" (Мадрид). Были они и во Франции, Италии, Бельгии, других странах. В то время из Югославии, где была демократия и больше свободы, можно было переходить в клубы разных европейских чемпионатов. А вот в СССР на это существовал строгий запрет.

– Какие ваши ожидания от сегодняшнего матча в Люблине?

– Надо выигрывать! Вы как раз хорошо напомнили о наших победах над "Партизаном" в 1976 году. Так что если динамовцы нынешнего образца прочитают об успехах своих предшественников, то это, возможно, станет для них хорошим примером и образцом.