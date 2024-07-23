Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с сербскими? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 23 июля, киевское "Динамо" начинает свой путь в квалификации Лиги чемпионов 2024/25. В польском Люблине киевляне будут принимать сербский "Партизан".

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против сербских, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины и начиная с 2006-го года (именно тогда образовалась Сербия).