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Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с сербскими? Квиз от UA-Футбол

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Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с сербскими? Квиз от UA-Футбол

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Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 июля, киевское "Динамо" начинает свой путь в квалификации Лиги чемпионов 2024/25. В польском Люблине киевляне будут принимать сербский "Партизан".

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против сербских, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины и начиная с 2006-го года (именно тогда образовалась Сербия).

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квиз от UA-Футбол
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Комментарии
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slayer (Odessa)
23.07.2024 в 16:43
Черноморец- Црвена Звезда 3:1, 0:0
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Комментарии 1
slayer (Odessa)
23.07.2024 в 16:43
Черноморец- Црвена Звезда 3:1, 0:0
Ответить
0
0

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