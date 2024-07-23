Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с сербскими? Квиз от UA-Футбол
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Сегодня, 23 июля, киевское "Динамо" начинает свой путь в квалификации Лиги чемпионов 2024/25. В польском Люблине киевляне будут принимать сербский "Партизан".
Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против сербских, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины и начиная с 2006-го года (именно тогда образовалась Сербия).
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slayer (Odessa)
23.07.2024 в 16:43
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