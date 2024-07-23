Анатолий Коньков: Во многих компонентах игры Динамо должно превосходить Партизан

Сегодня на стадионе "Люблин Арена" в польском Люблине первым из украинских клубов начнет еврокубковый розыгрыш киевское "Динамо". Подопечные Александра Шовковского встретятся во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов с сербским "Партизаном". Об ожиданиях от этой игры и коротком экскурсе в историю первого противостояния динамовцев с белградцами в 1976-м корреспонденту UA-Футбол рассказал бывший защитник столичной команды, а затем и президент ФФУ Анатолий Коньков.

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– В тех матчах мы дважды обыграли "Партизан" – 3:0 и 2:0, – вспоминает он. – К тому времени киевское "Динамо" преуспевало за счет организованной, быстрой коллективной игры. А что касается футбола экс-Югославии, то он был, есть и будет высокого уровня. В нем всегда были отличные футболисты, настоящие мастера своего дела. Все они демонстрировали зрелищный и отличный футбол. Как на клубном уровне, так и в играх за сборную.

- Многие считают, что главными преимуществами сербов, как и других представителей бывшей Югославии, есть силовая манера игры, бойцовские качества и неуступчивость. Вы тоже такого мнения?

– Что касается неуступчивости, то это я могу подтвердить. Команды из Югославии всегда были своеобразными соперниками, играть с которыми было непросто и которые никому и ни в чем не уступали. Если говорить о бойцовских качествах, то все европейские клубы этим отличались. Интересен был футбол – жесткий, быстрый.

– С тех пор сербский футбол в чем-то изменился?

– Сейчас, конечно же, изменился. И очень. Если взять сборную Сербии, то на недавно завершившемся чемпионате Европы она выглядела неубедительно.

- Что ожидаете от сегодняшнего матча "Динамо" – "Партизан"?

– Я думаю, что "Динамо" в этой игре ни в чем не уступит, а по многим компонентам футбола будет преобладать сербов.