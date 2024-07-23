Мизин: За такое безобразие Партизан надо наказывать. Верю в Динамо, верю в Ярмоленко

Бывший игрок сборной Украины и " Динамо " Сергей Мизин поделился ожиданиями от матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Партизаном" (Сербия).

"Хотя из-за российской агрессии динамовцы вынуждены проводить домашние матчи на международной арене не дома, а на нейтральном поле, на мой взгляд, "Люблин-арена" сегодня окажется счастливой для киевлян, которые победят – 2:0.

Должен сказаться более сбалансированный состав динамовцев, больший международный опыт. Тем более, что киевляне сохранили ведущих исполнителей, а белградцы потеряли квартет лидеров. Но это их проблемы.

Кстати, футболисты "Партизана" отличаются жесткостью, но часто берут на вооружение и симуляцию, чтобы вывести из равновесия визави. Все же, надеюсь, что подопечные Александра Шовковского будут готовы к таким выходкам белградцев.

Должно добавить динамовцам спортивной злости и то, что "Партизан" несмотря на бойкот подавляющего большинства европейских стран российского агрессора, поддерживает с ним дружеские отношения. За такое безобразие надо наказывать зрелищной игрой на футбольном поле и забитыми мячами.

Верю в "Динамо", верю в его лидера – Андрея Ярмоленко, они сегодня должны порадовать украинских болельщиков уверенной победой", - сказал Мизин.