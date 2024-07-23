Вербич: Динамо должно проходить Партизан, а Шапаренко прекрасно выглядел бы в испанской Ла Лиге

Бывший вингер " Динамо " Беньямин Вербич высказался о противостоянии между киевлянами и сербским "Партизаном" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

– Уже сегодня Ваш бывший клуб – киевское "Динамо" – будет играть с белградским "Партизаном" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Что вы думаете об этом поединке?

– Ой, я уверен, что будет интересная игра. "Динамо" в конце прошлого сезона выглядело достаточно мощно, поэтому должно побеждать. Конечно, я буду болеть именно за них.

– У "бело-синих" в прошлом сезоне сменился главный тренер. Вместо опытного Мирчи Луческу команду возглавил начинающий тренер Александр Шовковский. А какие у Вас остались воспоминания о работе с Мистером?

– О Мирче я могу сказать только хорошие слова. У него все очень профессионально и тактически грамотно. Я считаю, что существенно вырос под его руководством. Я очень счастлив, что мог работать с таким специалистом.

– А что касается главной звезды "Динамо" – Николая Шапаренко, которого Вы в свое время ласково называли Котом. Сейчас много информации относительно того, куда он может перейти летом, а как Вы думаете, готов ли Шапаренко к трансферу в топовый европейский чемпионат?

– Шапаренко точно готов. Когда я играл с Колей, то отмечал его выносливость, он много беговой работы выполнял. У него хорошая техника, он прекрасно видит поле и, по моему мнению, заслуживает играть в топовом чемпионате. На Евро-2024 он еще раз подтвердил это. Шапаренко классный игрок и я желаю ему удачного трансфера.

– А какая сама лига подходит ему больше всего?

– Думаю, что он прекрасно выглядел бы в испанской Ла Лиге.

– То есть в условную "Жирону" он вписался бы?

– Ха, ну может быть. Там же Витя Цыганков, там же Артем Довбык. Было бы хорошо и Шапаренко увидеть там.