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Буяльский, Шапаренко, Ярмоленко и Ванат в старте Динамо на первый матч ЛЧ с Партизаном
Киевляне стартуют в еврокубках
fcdynamo.com
Сегодня, 23 июля, "
Поединок пройдет в Люблине и начнется в 21:00.
Уже известны стартовые составы команд на матч:
"Динамо": Бущан, Караваев, Дячук, Попов, Вивчаренко, Буяльский, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат, Кабаев
Запасные: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальос, Диалло, Биловар, Дубинчак, Пихаленок
"Партизан": А. Йованович, Антич, Муякич, Маркович, де Медина, Захид, Арриана, Го Ен Джун, Калюлю, Ксандер, Солданья
Запасные: Крунич, Стеванович, Юрчевич, Д. Йованович, Натхо, Овусу, А. Шчекич, Филипович, Ибрахим, Трифунович, Степанович, Лазаревич
Напомним, что UA-Футбол проведет
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