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Буяльский, Шапаренко, Ярмоленко и Ванат в старте Динамо на первый матч ЛЧ с Партизаном

Лига Чемпионов
Обновлено

Киевляне стартуют в еврокубках

Буяльский, Шапаренко, Ярмоленко и Ванат в старте Динамо на первый матч ЛЧ с Партизаном

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 июля, "Динамо" проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с сербским "Партизаном".

Поединок пройдет в Люблине и начнется в 21:00.

Уже известны стартовые составы команд на матч:

"Динамо": Бущан, Караваев, Дячук, Попов, Вивчаренко, Буяльский, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат, Кабаев

Запасные: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальос, Диалло, Биловар, Дубинчак, Пихаленок

"Партизан": А. Йованович, Антич, Муякич, Маркович, де Медина, Захид, Арриана, Го Ен Джун, Калюлю, Ксандер, Солданья

Запасные: Крунич, Стеванович, Юрчевич, Д. Йованович, Натхо, Овусу, А. Шчекич, Филипович, Ибрахим, Трифунович, Степанович, Лазаревич

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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