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Динамо пояснило, почему клуб отменил двусторонние официальные мероприятия в матчах с Партизанах
Официальное заявление киевского клуба
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" пояснило позицию клуба относительно того, почему киевский клуб решил отменить двусторонние мероприятия перед матчем 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов с "Партизаном".
"Динамо" отменило все двусторонние мероприятия с сербским "Партизаном".
Украина сегодня переживает самый сложный период своей истории из-за кровопролитной войны со страной-террористом. Именно поэтому ФК "Динамо" осуждает всех, кто помогает России, в частности поддерживает российский спорт. Особенно когда это делается представителями стран Европы, поддерживающей Украину.
Учитывая это и учитывая недавнее участие ФК "Партизан" в соревнованиях на территории россии, мы приняли решение отменить все двусторонние мероприятия между предстоящими в контексте матча клубами. Также мы приняли решение об отказе от присутствия выездных болельщиков на стадионах.
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В то же время, несмотря на результаты жеребьевки, наш клуб является частью большой семьи УЕФА, мы уважаем мировые футбольные принципы и традиции, уважаем соперников и придерживаемся принципа fair play на поле и за его пределами.
Мы готовы в спортивной борьбе соперничать и побеждать любого соперника. Таким образом, мы доказываем европейскость и открытость нашей страны и украинского спорта", – говорится в заявлении "Динамо".
Матч "Динамо" - "Партизан" начнется в 21.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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