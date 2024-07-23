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Динамо пояснило, почему клуб отменил двусторонние официальные мероприятия в матчах с Партизанах

Лига Чемпионов
Обновлено

Официальное заявление киевского клуба

Динамо пояснило, почему клуб отменил двусторонние официальные мероприятия в матчах с Партизанах

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" пояснило позицию клуба относительно того, почему киевский клуб решил отменить двусторонние мероприятия перед матчем 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов с "Партизаном".

Читайте такжеШовковский: Динамо отказалось от всех официальных мероприятий в матчах с Партизаном

"Динамо" отменило все двусторонние мероприятия с сербским "Партизаном".

Украина сегодня переживает самый сложный период своей истории из-за кровопролитной войны со страной-террористом. Именно поэтому ФК "Динамо" осуждает всех, кто помогает России, в частности поддерживает российский спорт. Особенно когда это делается представителями стран Европы, поддерживающей Украину.

Учитывая это и учитывая недавнее участие ФК "Партизан" в соревнованиях на территории россии, мы приняли решение отменить все двусторонние мероприятия между предстоящими в контексте матча клубами. Также мы приняли решение об отказе от присутствия выездных болельщиков на стадионах.

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В то же время, несмотря на результаты жеребьевки, наш клуб является частью большой семьи УЕФА, мы уважаем мировые футбольные принципы и традиции, уважаем соперников и придерживаемся принципа fair play на поле и за его пределами.

Мы готовы в спортивной борьбе соперничать и побеждать любого соперника. Таким образом, мы доказываем европейскость и открытость нашей страны и украинского спорта", – говорится в заявлении "Динамо".

Матч "Динамо" - "Партизан" начнется в 21.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
Facebook Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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