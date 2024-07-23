ЛЧ. Буде-Глимт громит чемпиона Латвии, Польша и дальше убегает от Украины в ТК (обновляется)

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на четырнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; проигравшие с пути чемпионов переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на путь чемпионов; проигравшие с пути представителей лиг переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на основной путь.

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Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.

23.07.2024

"Буде-Глимт" (Норвегия) - РФШ (Латвия) 4:0

Голы: Миккельсен 2, Салтнес 18, Капскармо 40, Миккельсен 76

"Буде-Глимт" еще никогда не играл в группе (основном этапе) Лиги чемпионов. Не факт, что будет играть в этом сезоне, но второй квалификационный раунд преодолеет. РФШ просто феерил в первом круге отбора, - забил семь голов сопернику, - а теперь уже феерят на фоне РФШ. Теперь уже в ворота чемпиона Латвии за один матч влетело четыре гола.

Победа норвежцев – более чем заслуженная. Хозяева нанесли по воротам соперника более двадцати ударов, семь раз попали в створ, при том, что РФШ – ни разу. "Буде-Глимту" еще предстоит поехать в Латвию, но уже сейчас можно начинать готовиться к "Ягеллонии".

"Паневежис" (Литва) - "Ягеллония" (Польша) 0:4

Голы: Имас 15, Имас 28, Имас 29, Хансен 80



Почему к "Ягеллоннии"? Потому что она, как и "Буде-Глимт", не дала шансов другой балтийской команде - "Паневежису".

Чемпион Литвы уже сделал сенсацию, пройдя в первом квалификационном раунде ХИК. Но дальше - нельзя. Будет полезно, если в Польше "Паневежис" хотя бы не проиграет, отобрав у Польши какие-то очки в Таблице коэффициентов. Потому что сейчас у нашего конкурента в этом сезоне - полный порядок: три матча (всего) - три победы. Отрыв от Украины вырос на 0.75 балла с начала сезона и сейчас составляет уже более полутора очков.

Украинец Андрей Карвацкий попал в заявку "Паневежиса", но не вышел на поле.

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Карабах" (Азербайджан) 0:2

Голы: Жуниньо 45+2, Байрамов 75

"Карабах" играл в плей-офф последнего розыгрыша Лиги Европы и едва не прошел там "Байер" Хаби Алонсо.

Ну куда с ним тягаться чемпиону Гибралтара? "Линкольн Ред Импс" еще легко отделался, пропустив дома лишь два мяча.

Дома "Карабах", бесспорно, подтвердит свое преимущество и будет ожидать победителя пары "Лудогорец" - "Динамо" (Минск).

"Мальме" (Швеция) - КИ Клаксвик (Фарерские острова) 4:1

Голы: Йонсен 21, Болин 37, Йонсен 43, Риекс 85 - Фредериксберг 75

Еще одна игровая пара, в которой уровень соперников слишком разный. Несмотря на гол идола фарерского футбола Фредериксберга, КИ Клаксвик проиграл с крупным счетом.

"Мальме" еще не вышел в следующий раунд, но это чисто формальность. Когда она будет урегулирована, то будут основания болеть за шведов, если они сыграют против ПАОКа (если тот пройдет "Борац") – конкурента "Шахтера" в рейтинге клубов.