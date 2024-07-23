ЛЧ. Польша и дальше убегает от Украины в ТК, экс-игрок Мариуполя забил за FCSB, хет-трик Джеко

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на четырнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; проигравшие с пути чемпионов переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на путь чемпионов; проигравшие с пути представителей лиг переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на основной путь.

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Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.

23.07.2024

"Буде-Глимт" (Норвегия) - РФШ (Латвия) 4:0

Голы: Миккельсен 2, Салтнес 18, Капскармо 40, Миккельсен 76

"Буде-Глимт" еще никогда не играл в группе (основном этапе) Лиги чемпионов. Не факт, что будет играть в этом сезоне, но второй квалификационный раунд преодолеет. РФШ просто феерил в первом круге отбора, - забил семь голов сопернику, - а теперь уже феерят на фоне РФШ. Теперь уже в ворота чемпиона Латвии за один матч влетело четыре гола.

Победа норвежцев – более чем заслуженная. Хозяева нанесли по воротам соперника более двадцати ударов, семь раз попали в створ, при том, что РФШ – ни разу. "Буде-Глимту" еще предстоит поехать в Латвию, но уже сейчас можно начинать готовиться к "Ягеллонии".

"Паневежис" (Литва) - "Ягеллония" (Польша) 0:4

Голы: Имас 15, Имас 28, Имас 29, Хансен 80



Почему к "Ягеллоннии"? Потому что она, как и "Буде-Глимт", не дала шансов другой балтийской команде - "Паневежису".

Чемпион Литвы уже сделал сенсацию, пройдя в первом квалификационном раунде ХИК. Но дальше - нельзя. Будет полезно, если в Польше "Паневежис" хотя бы не проиграет, отобрав у Польши какие-то очки в Таблице коэффициентов. Потому что сейчас у нашего конкурента в этом сезоне - полный порядок: три матча (всего) - три победы. Отрыв от Украины вырос на 0.75 балла с начала сезона и сейчас составляет уже более полутора очков.

Украинец Андрей Карвацкий попал в заявку "Паневежиса", но не вышел на поле.

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Карабах" (Азербайджан) 0:2

Голы: Жуниньо 45+2, Байрамов 75

"Карабах" играл в плей-офф последнего розыгрыша Лиги Европы и едва не прошел там "Байер" Хаби Алонсо.

Ну куда с ним тягаться чемпиону Гибралтара? "Линкольн Ред Импс" еще легко отделался, пропустив дома лишь два мяча.

Дома "Карабах", бесспорно, подтвердит свое преимущество и будет ожидать победителя пары "Лудогорец" - "Динамо" (Минск).

"Мальме" (Швеция) - КИ Клаксвик (Фарерские острова) 4:1

Голы: Йонсен 21, Болин 37, Йонсен 43, Риекс 85 - Фредериксберг 75

Еще одна игровая пара, в которой уровень соперников слишком разный. Несмотря на гол идола фарерского футбола Фредериксберга, КИ Клаксвик проиграл с крупным счетом.

"Мальме" еще не вышел в следующий раунд, но это чисто формальность. Когда она будет урегулирована, то будут основания болеть за шведов, если они сыграют против ПАОКа (если тот пройдет "Борац") – конкурента "Шахтера" в рейтинге клубов.

АПОЭЛ (Кипр) - "Петрокуб" (Молдова) 1:0

Гол: Маркиньюш (пен.) 38



На самом деле, чемпион Молдовы провел хороший матч. "Петрокуб" действовал с позиции силы, настрелял десять ударов, каждый второй из которых был в створ. У АПОЭЛа - только два попадания, но при этом есть гол (с пенальти).

Победа на опыте и классе. Однако учитывая ход игры, напрашивается вывод о том, что в этой паре вся борьба еще впереди.

FCSB (Румыния) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 1:1

Голы: Дава 76 - Битон 70

Как и ожидалось, конкурентная битва двух сильных как для такого уровня турнира команд. Это уже далеко не то, что было у FCSB на предыдущей стадии (там просто была тренировка с повышенной ответственностью). Пришлось трудиться.

Забил за румынскую команду Джойским Дава – да-да, тот самый, который в свое время играл в УПЛ за "Мариуполь".

"УЭ Санта Колома" (Андорра) – "Мидтьюлланн" (Дания) 0:3

Голы: Франсулино 12, Диао 28, Шимшир 63

Вряд ли можно говорить о том, что датчане оставили интригу на домашний матч. Просто решили не перенапрягаться, а одержать победу в спокойном режиме. Понятно, что "Мидтьюлланн" – сильнее "УЭ Санта Коломы".

Хотя андорцы нанесли по воротам соперника сегодня одиннадцать ударов – это для них достижение. Игру в защите "Мидтьюлланну" однозначно стоит подтянуть, иначе в следующем раунде могут быть проблемы.

"Ференцварош" (Венгрия) – "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 5:0

Голы: Траоре 15, Траоре 21, Захариассен 24, Траоре 54, Маркиньос (пенальти) 62

А в следующем раунде "Мидтьюлланн" сыграет с "Ференцварошом". Это на 99.99 процентов определилось после победы венгров 5:0 в первом матче над "Нью-Сейнтс". Могло ли быть иначе? Могло, вспомним прошлый год и поражение от КИ Класквика.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Партизан" (Сербия) 6:2

Голы: Шапаренко 40, Бражко 43, Караваев 45+1, Кабаев 55, Попов 83, Пихалёнок 90+3 - Сальданья (пен.) 21, Сальданья 66

Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ

"Лугано" (Швейцария) – "Фенербахче" (Турция) 3:4

Голы: Эль Вафи 4, Бислими 64, Валенсуэла 90+4 - Джеко 45+1, Джеко 46, Джеко 67, Кадиоглу 74

Команда, которая проиграет в этом противостоянии, сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы с неудачником пары "Динамо" (Киев, Украина) - "Партизан" (Сербия). В первой серии украино-сербского противостояния зрители, в конце концов, увидели восемь забитых мячей, а в матче "Лугано" - "Фенербахче" – семь. Почти то же самое, но распределение – равномерное.

В этой паре ни одна из команд не имела тотального преимущества, в отличие от пары "Динамо" - "Партизан". Джеко забил трижды за "Фенербахче", на что у вице-чемпиона Швейцарии был свой ответ. А вот на гол турецкой звезды Кадиоглу хозяева не ответили.

Ближе к вылету в Лигу Европы сейчас – "Лугано". Но здесь еще далеко не все решено, в отличие от противостояния "Динамо" - "Партизан" (6:2).